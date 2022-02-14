Drake, Bitcoin'le oynadığı Super Bowl bahsinden 1 milyon dolar kazandı

Rapçi Drake, dün gece ABD profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı niteliğinde olan Super Bowl maçı için kripto para üzerinden yatırdığı bahisten 1 milyon dolar kazandı.

Sport Bible'da yer alan habere göre, 35 yaşındaki Drake, sosyal medya hesabından oynadığı bahis görüntüsünü paylaşarak, Super Bowl şampiyonluk maçında ‘Los Angeles Rams’ takımı için toplam 1.3 milyon dolar bahis oynadığını açıklamıştı. Drake, bahis yatırımını Bitcoin ile yapmıştı.