Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon uzay aracı, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı. İstasyondaki 6 astronot bir süredir malzeme sıkıntısı çekiyordu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, UUİ'nin komutanı Butch Wilmore, istasyondaki astronotların yeni yıl hediyeleri ve gıda malzemesiyle yüklü kapsülü robot kolu kullanarak yakaladı.
Dragon'da toplam 2 bin 300 kilogram ağırlığında yük bulunuyordu. İstasyondaki 6 astronotun, bir süredir malzeme sıkıntısı çektiği biliniyordu.
Dragon'u taşıyan SpaceX'in Falcon 9 roketi, cumartesi günü Florida'daki Cape Canaveral üssünden başarıyla fırlatılmıştı.
Falcon 9'un ayrılan parçasının, fırlatılıştan sonra okyanus üzerine kurulan platforma yumuşak iniş yapması denemesi ise başarılı olmamıştı.