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Bilim / Teknoloji

Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

İstasyondaki 6 astronotun bir süredir malzeme sıkıntısı çektiği biliniyordu

12 Ocak 2015 17:16

SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon uzay aracı, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı. İstasyondaki 6 astronot bir süredir malzeme sıkıntısı çekiyordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, UUİ'nin komutanı Butch Wilmore, istasyondaki astronotların yeni yıl hediyeleri ve gıda malzemesiyle yüklü kapsülü robot kolu kullanarak yakaladı. 

Dragon'da toplam 2 bin 300 kilogram ağırlığında yük bulunuyordu. İstasyondaki 6 astronotun, bir süredir malzeme sıkıntısı çektiği biliniyordu.

Dragon'u taşıyan SpaceX'in Falcon 9 roketi, cumartesi günü Florida'daki Cape Canaveral üssünden başarıyla fırlatılmıştı.

Falcon 9'un ayrılan parçasının, fırlatılıştan sonra okyanus üzerine kurulan platforma yumuşak iniş yapması denemesi ise başarılı olmamıştı.

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