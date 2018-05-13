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Dragon Boat Festivali düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Boğazı Belediyeler Birliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Beyoğlu Sütlüce Sahil’inde düzenlediği Dragon Boat Festivali ile kutladı

13 Mayıs 2018 16:06

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Boğazı Belediyeler Birliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Beyoğlu Sütlüce Sahil’inde düzenlediği Dragon Boat Festivali ile kutladı.

Aynı zamanda İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinin de Başkanlık görevini yürüten Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımlarıyla gerçekleşen festival okullar ve profesyonel spor kulüplerinin eşleşme kura çekimi ile başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde müzik yayını eşliğinde sporcular ısınma hareketleri yaptılar. Etkinliğe, 44 takımdan 850 sporcu katıldı.

Isınma idmanının ardından yarışmacılar yarış parkurunda kanolarıyla yerlerini aldı. Başkan Demircan’ın start verişiyle yarışma başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan sporcuları özel bir tekneden seyretti.

44 TAKIM 800 SPORCU YARIŞTI

Genç sporcuların kıran kırana mücadelesini heyecanla izleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı, gençliğimiz ve sporumuz için önemli bir bayram. Bu sene 19 Mayıs Ramazanın içerisine denk geldiği için haftayı önceden başlatmayı arzu ettik.Geçen yılda bu etkinliği yapmıştık. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinin amacı İstanbul Boğazında, Haliç’te temiz bir çevre duyarlılığını arttırmak üzere insanlarımızın dikkatini olabildiğince bu değerlerimizin üzerine toplamak. Hem 19 Mayıs haftasını hem de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği misyonunu bir araya getirmek gibi bir düşüncemiz vardı. Geçen sene ilkini yaptığımız bu organizasyonun bu sene ikincisini yapıyoruz. 44 takımımız 800 civarı sporcumuz var. Güzel renkli bir görüntüye sahip oluyor \" dedi.

Liseler, Üniversiteler, Şirketler, STK’lar, Belediyeler ve Spor Kulüpleri kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda birinci olanlar Boğaz Kupası için yarıştı.

(GÖRÜNTÜ – FOTOĞRAF )

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