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Ekonomi

Draghi: Zayıf veriler büyümenin yavaşlayacağına işaret ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, son aylarda Euro Bölgesi’nden gelen zayıf verilerin bölgede büyümenin yavaşlayacağına işaret ettiğini söyledi

13 Aralık 2018 20:14

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, son aylarda Euro Bölgesi’nden gelen zayıf verilerin bölgede büyümenin yavaşlayacağına işaret ettiğini söyledi.
ECB bugün, politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de yüzde eksi 0.4 düzeyinde tutarken, 2.6 trilyon euroluk tahvil alım programını sona erdirmeye karar verdi.
Faiz kararının ardından bir açıklama yapan Draghi, euronun kazanımlarını sonlandırıp kayba geçtiğine işaret ederek, \"Büyüme öngörüsündeki risk dengesi jeopolitik etkenlere bağlı belirsizliklerin devam etmesi, korumacılık ve gelişmekte olan piyasalar ile finansal piyasalarda görülen çeşitli zafiyetler etkisiyle aşağıya döndü\" dedi.
ECB\'den yapılan açıklamada, \"ECB Yönetim Kurulu, varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerin anaparalarıyla yeniden yatırıma devam etme niyetinde. Yeniden yatırıma yönlendirme, ECB faiz oranlarında artırıma başladıktan sonra uzun bir süre daha devam edecek\" denildi.
ECB açıklamasında, \"Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve her durumda enflasyonun orta vadede sürdürülebilir şekilde yüzde 2\'nin altında ancak yüzde 2\'ye yakın seviyelere gelmesi için gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor\" denildi.

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