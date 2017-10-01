Dr. Yılmaz: Tütün ürünü kullananların yarısı çocuk yaşta

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- TÜRK Toraks Derneği Çukurova Şube Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, Türkiye\'de nüfusun yüzde 27\'sinin tütün ürünü kullandığını, bunların yüzde 48\'inin de 15-19 yaş aralığında bulunduğunu söyledi.

Adana İl Tütün Kurulu üyesi de olan Dr. Adem Yılmaz, tütün ve tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlattı. Türkiye\'de yılda yaklaşık 100 bin kişinin tütün ürünü kullanımı ve bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini aktaran Dr. Yılmaz, şöyle dedi:

\"Ülkemizde tütün kontrolü politikalarına rağmen 2012\'de yüzde 27.1 olan bağımlı oranı 2014\'te yüzde 32.5\'e yükselmiştir. Tütün endüstrisinin gelecekte tütünün yerine koymaya çalıştığı elektronik sigara, nargile, diğer nikotin içeren ürünler ve ısıtılarak kullanılan tütün mamulleri de en az sigara kadar zararlıdır.\"

ÜRKÜTÜCÜ RAKAMLAR

Türkiye\'de nüfusun yüzde 27\'sinin tütün ürünü kullandığını, bunların yüzde 48\'inin de 15-19 yaş aralığında bulunduğunu bildiren Dr. Adem Yılmaz, şunları kaydetti:

\"Yani daha çocukken tütün mamulü kullanmaya başlayanların sayısı oldukça fazla. Dünya genelinde 65 milyon insanda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğu tahmin edilmektedir. Her yıl 3 milyon insan hayatını KOAH nedeniyle kaybetmektedir. Tütün kullanımı solunum yolu hastalıklarında çok etkendir. Alt solunum yolu enfeksiyonları yılda yaklaşık 4 milyon ölüme neden olmaktadır. Verem, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Tütün ve tütün ürünlerinin ne denli büyük sağlık sorunu yarattığı ortadadır ve kesinlikle tüketiminden kaçınılmalıdır.\"



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