Dr. Yavuz Dizdar: Üreme sağlığı da tehlike altında; fabrika ayarlarına dönmemiz şart

Onkolog Doktor Yavuz Dizdar, üreme sağlığının tehdit altında olduğunu söyleyerek, "Üreme faaliyetini sağlamak için dökülen emek ve para bambaşka bir mesele… Üstelik kendi nüfusunuzu kaybediyorsunuz. Amacımız bunlara yenilerinin eklenmesini önlemek, üretim açısından ülke olarak fabrika ayarlarına dönmemiz şart" diye konuştu.

Dizdar, toplumumuzda otizmin giderek arttığına dikkat çekerek, "Bunun nedenini kesin bilmiyoruz ama oklar yine gıda nedeniyle bozulan sindirim sistemine dönüyor" dedi. Türkiye'de hiç görülmeyen vakaların ortaya çıkmaya başladığını, bunlardan birinin de otizm olduğunu belirten Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, “Fakülte yıllarımızda otizm lafını duymamıştık bile…” ifadesini kullandı.

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın sorularını yanıtlayan Dizdar'ın açıklamaları şöyle:

– Kanser kadar kalp, diyabet gibi kronik hastalıklarda da artış var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Kanser artıyor görünüyor ama çoğu şişirilmiş durumlar. Bizim esas sorunumuz kanser bile değil, kanserde kişi hasta değilse zaten yaptığınız uygulamaların yeri tartışılır, lakin girişim yine yapılır, örselenir ve paradan çıkarsınız. Öte yandan kronik hastalıkların bütünü artıyor. Bunun insanı bitiren sinir sistemi hastalıkları yüzü de var. Biz gerçek kanseri tedavi etmeye çalışıyoruz, edemezsek kaybediyoruz, ama diğer kronik hastalıklar da ciddi sorun, yaşam kalitesi ve işgücü kaybıyla sonuçlanıyorlar.

"Üreme sağlığı da tehlike altında"

Üreme faaliyetini sağlamak için dökülen emek ve para ise bambaşka bir mesele… Üstelik öte yandan kendi nüfusunuzu kaybediyorsunuz. Amacımız bunlara yenilerinin eklenmesini önlemek, üretim açısından ülke olarak fabrika ayarlarına dönmemiz şart…

"Çocuk gerçek gıdalar ile beslenmeyince beyin sistemi kapatıyor"

– “2050'ye kadar iki kişiden birinin otistik olması bekleniyor” diyorsunuz… Bunu neye dayandırıyorsunuz?

Bana o cepheden aktarılan hesaplamalar bunu gösteriyor, otizm de artıyor. Sadece otizm bile kanserden çok daha ciddi sorun, çünkü çocuk hayatınız boyunca size bağımlı, öyle ki aileler “bizden sonra bu çocuk ne olacak” derdindeler. Otizmin neden arttığını kesin bilmiyoruz, ama oklar yine gıda nedeniyle bozulan sindirim sistemine dönüyor. “Bağırsaklar ikinci beyindir” diye sıkça söylenen bir laf var, bu doğru… Alışveriş marketten yapılıyor, hepsi işlemden geçmiş yiyecekler… Siz sistemi gerçek gıdayla beslemez, suni ürünlerle çocuğu kandırmaya devam ederseniz, bu beyin sistemi kapatıyor, çocuğun iletişimi ortadan kalkıyor.

"Hareketsizlik de sorunun parçası"

Çoğu otistik çocukta sindirim sisteminin mikroorganizma örtüsü normalden sapmış durumda, mekanizmanın nasıl işlediği anlaşılamasa da beslenme sorunuyla ilişkili olduğu, hatta çocuğun hareket olanaklarının kısıtlanmış olmasının da işin bir parçası olduğu açık. Büyümekte olan beden, harekete erişkinden daha fazla ihtiyaç duyar ama gelin görün ki onları çıkarabileceğimiz parkların, semt aralarındaki spor alanlarının varlığından artık söz edemiyoruz.

"Şaşaalı hastane iyi anlamına gelmez"

– Günümüzde sayıları hızla artan ve hastalar için umut olan şaşaalı hastaneleri de eleştiriyorsunuz. Hastalar nelere dikkat etmeli hastane tercihi yaparken?

İyi hastane demek şaşaalı hastane demek değildir, tamamen orada çalışanların bilgi ve deneyimlerine bakar. Doktorun gösterişli olması, ağzının iyi laf yapması da bilgi ve deneyim eksiğini kapatmaz. Özel hastaneler koşulları ve sunduğu imkanlar açısından daha çekici görünseler de, karmaşık vakaların çözümü açısından yetersiz kalma olasılıkları çok fazla, çünkü tıp eğitiminin kalitesi azaldı. Bu ister istemez tıp tarafında savunmaya, hasta tarafında ise şiddete yönlendiriyor, meslektaşlarımızın çok zorda oldukları açık.

"Devlet hastanelerini tercih edin"

Benim önerim ciddi işlerde her zaman devlet hastanelerinin tercih edilmesi yönünde, zira özel sağlık kuruluşları da ucuz işgücü istediklerinden şaşalı görünseler bile doktor kalitesinden ödün veriyor. Daha basit işler, standart uygulamalar çok fazla fark etmeyebilir. Oysa ciddi girişimler ve atlamalardan kaçınmak istiyorsanız her zaman devlet ve üniversite hastanelerini tercih edin derim. Tıp hizmeti beş yıldızlı olmak zorunda değil, hatta bana kalırsa aşırı lüks, sağlığa erişmenin tabiatıyla çelişiyor. Yeterince temiz olsun, yatan hastalar için doğru düzgün yemek çıkartsın, ama illaki deneyimli ve bilgili bir kadro barındırsın yeterli, tıbbın esası budur.