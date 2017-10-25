Dr. Yavuz Dizdar: İyi sarımsağın kabuğu zor soyulur

Gül KABA, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, besin değeri yüksek sarımsağın kabuğundan anlaşılacağını söyleyerek \"Kaliteli sarımsağın kabuğu zor soyulur, dişleri küçük olur ve buram buram kokar\" dedi.

Sarımsağın sülfür kaynağı olduğunu belirten Dr. Yavuz Dizdar, \"Kaliteli sarımsağın kabuğu zor soyulur. Dişi küçük olabilir hiç önemli değil. Yerli sarımsağın zaten dişleri küçüktür ama öyle bir lezzet ve koku verir ki ev buram buram sarımsak kokar. Dışarıdan gelen ithal sarımsağın dişleri iridir, kolay soyulur ama iki dişte koysanız yemekte tadını ve kokusunu alamazsınız\" diye konuştu.

\"ÇİN SARIMSAĞININ BİR BAŞI TAŞKÖPRÜ’NÜN BİR DİŞİ ETMEZ\"

Çin\'den gelen sarımsakların çok büyük dişli olduğunu ve rahat soyulduğunu dile getiren Dr. Dizdar, \"Çin sarımsağı iri dişlidir, çok kolay ayıklanır, ama kokusu yok denecek kadar azdır, bir başı Taşköprü’nün bir dişi etmez. Dolayısıyla zengin sülfür kaynağı alınacaksa kaliteli sarımsak kullanılmalıdır.Neredeyse sıkıldığı zaman içinden sarımsağın kendisi çıkıyor. İnsanlar da kolay soyuluyor diye onu alıyor ama hata ediyorlar. İnsanların vücutlarına almaları gereken bir takım maddeler var. Bu maddelerin bir kısmı bizim ihtiyacımız karşılıyor, bir kısmı da dengeyi sürdürüyor sarımsak bunlardan bir tanesi. İnsan vücudunun düzenli kalabilmesi için sülfür gerekiyor, kükürt yani ama bu dışarıdan kaşıkla alabileceğiniz bir şey değil. Organik forma geçmesi lazım, yani kullanılabilir biyolojik hale dönüşmesi gerekiyor. Bunun da maksimumunu sarımsak içeriyor ama soğanda da var\" ifadelerini kullandı.

\"SÜLFÜR BULAMAZSANIZ VÜCUDUNUZUN ÇATISI BOZULUR\"

Sülfür\'ün insan vücudu için önemini vurgulayan Dr. Dizdar şunları söyledi:

\"Bağışıklık sisteminin merkezi bütün kaynakların havuzunu oluşturuyor o da sülfürden meydana geliyor B vitamini sülfürden meydana gelir, vücudun DNA\'sını kontrol eden amino asitlerin aktarıcıları sülfür içeriyor o yüzden sülfür çok fazla kıymetli. Sülfür bulamazsanız vücudunuzun çatısı bozulur.\"

Sarımsağın kükürt bakımından zengin bir toprakta yetişmesi gerektiğini aktaran Dr. Dizdar, \"Bu da volkanik arazilerde oluyor. Taşköprü sarımsağı Türkiye\'de en çok bilinir dünyanın en iyi sarımsaklarından biri, iyi bir sarımsağın kabuğunun çok rahat soyulmaması gerekiyor.Baya bir uğraştırır gerçeğinde, çünkü kabuk zaten yapışıktır.Ve o keskin kokuyu da bulursanız bu iyi bir sarımsaktır\" dedi.

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