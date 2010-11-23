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Çevre

Dr. Uygar Özesmi: Kotanın aşılmaması için balıklar çöpe atılıyor

Doğaseverlerin hedefinde bu kez balıkçıların kotalarını aşmamak için çöpe attığı balıklar var.

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Avrupa Birliği’nin balıkçılık politikası doğaseverlerin tepkisiyle karşılaştı. Hedefte bu kez balıkçıların kotalarını aşmamak için çöpe attığı balıklar var.



Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi Kuzeyli balıkçıların sırf kotalarını aşmamak için israf ettiği balıklara dikkat çekti ve dünya çevrecilerinin bu israfı protesto ettiğini söyledi. Özesmi şunları söyledi:


"Kuzey Denizi balıkçılarının her yıl yakaladıkları balıkların yarısından fazlasını çöpe attıklarını belirten kampanyacılar bunu kronik bir yiyecek israfı olduğu söylüyor ve topladıkları 25 bine yakın imza ile AB’nin Ortak Su Ürünleri Politikası’nın reformunda atık konusunu ön plana çıkarmayı hedefliyor.


Her yıl bir milyona yakın ölü balığın çöpe atıldığını savunan kampanya temsilcileri, bu balıkların büyük çoğunluğunun küçük veya farklı türlere ait oldukları için yakaladıkları teknelerde yok edildiğini, böylece teknelerin kotalarının dışına çıkmamış sayıldığını söylüyor. Ünlü şef ve kampanya katılımcısı Hugh Fearnley-Whittingstall bu korkunç israfı öğrendikten sonra bunun yasaklanması için imza kampanyası başlattı. İki gün içerisinde 24 bin kişinin attığı imzalar, kampanya dahilinde Avrupa Birliği Su Ürünleri Komiseri Maria Damanaki’ye gönderilecek mektupta yer alacak.


Yavru balıkların korunması için benzer bir kampanyada şu anda Türkiye’de yürütülüyor.


Siz de yavru balıkların korunması için imza atabilir, balık için alış veriş yaparken yasal balıkların olması gereken asgari boyutunu öğrenebilirsiniz."


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