Dr. Uyaroğlu: İnternet bağımlılığı sinsidir

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü, amir ve memurlara yönelik \'İnternet ve Çocuk\' konulu konferans düzenledi. Konferansta konuşan Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde görevli Dr. Mehveş Uyaroğlu, \"Madde bağımlılığı net tehlikedir, net siyahtır, kimsenin buna itirazı olamaz ama internet bağımlılığı sinsidir. Madde yasa dışıyken, internet yasaldır\" diye konuştu.

İzmir Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü, Kültürpark\'ta bulunan İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi\'nde, amir ve memurlara yönelik konferans düzenledi. Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde görevli Dr. Mehveş Uyaroğlu\'nun verdiği konferans, şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. İnternet bağımlılığın 12 ayda ortaya çıktığını ve çeşitli belirtileri olduğunu vurgulayan Dr. Uyaroğlu, \"Alışkanlık gelişimi, yoksunluk gelişimi, tasarlandığından daha fazla kullanım süresi, bunlardan bazıları. Çocuk eğer ailesiyle birlikte başka bir yerdeyken eve gidip internet ile vakit geçirmek istiyorsa ve çeşitli gerekçelerle düşündüğünden çok daha fazla internette zaman harcıyorsa burada ciddi bağımlılık bulguları var\" dedi.

Dr. Uyaroğlu, çocuğun internet kullanımını bırakmak ya da süresini kısıtlamak istemesi ancak başaramaması ve internet yüzünden toplumsal etkinliklerini aksatmasının da bağımlılık açısından önemli bulgular arasında olduğunu söyledi. Madde kullanımından ziyade, bilişim ve internet bağımlılığındaki tedavinin kendisi açısından daha zor olduğunu ifade eden Dr. Mehveş Uyaroğlu, \"Madde bağımlılığı net tehlikedir, net siyahtır, kimsenin buna itirazı olamaz ama internet bağımlılığı sinsidir. Madde yasa dışıyken, internet yasaldır\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI