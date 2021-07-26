Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Biz bu tartışmanın içinde olmayacağız

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BioNTech CEO'su Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz aşı yapıp yapmamaya hükümetlerin kendisinin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Wall Street Journal'a konuşan Şahin, hükümetlerin elindeki diğer seçeneğin de Koronavirüs'ün, aşı olmuş, hastalanmaları durumunda ağır semptom göstermeyecek insanlar arasında kontrollü olarak yayılmasına izin vermek olacağını ifade etti.

İsrail'in açıkladığı verilere de değinen Şahin, Ocak ayında Pfizer/BioNTech aşısı olanların hızlı yayılan Delta varyantı nedeniyle bağışıklığının azaldığını ifade etti. Şahin, 2 doz aşı olmalarının üzerinden 7 ay geçen kişilerin antikor seviyesi düşse de çoğunun hala hastalığı ağır bir şekilde geçirme ihtimalinden korunduğunu ve henüz 3. doza ihtiyaç duymayabileceklerini ifade etti.

İsrail'de yayımlanan veriler Ocak ayında aşı olanların Mayıs ayında aşılananlara kıyasla Koronavirüs kapma olasılıklarının 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyordu.

Şahin, üçüncü doz ile ilgili olarak kamuya tavsiyelerde bulunmayacağını ve sadece gelen verileri yorumlayacağını ifade etti. Şahin, "Bu tartışma, içinde biz olmadan devam etmeli. Biz sadece verileri sunacağız ve hükümetler bize ne istediklerini söyleyecekler" diye konuştu.

Dr. Şahin, ideal senaryonun aşının sadece devletlere değil, özel kurumlara da satılmasına izin vermek olacağını ifade etti; "Aşılar özgür piyasaya açıldığında herkes kendisi için karar verebilir" ifadelerini kullandı.