Dr. Turhan Çömez: 20 yıllık AKP iktidarı Türkiye için uzun yıllar etkileri sürecek travmatik bir dönem oldu

Ergenekon Davası sürecinde yurt dışına çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, AKPnin 20 yıl öncesi ile şu anı değerlendirdi. Çömez, "Özetle söylemek gerekirse 20 yıllık AKP iktidarı Türkiye için uzun yıllar etkileri sürecek travmatik bir dönem oldu" dedi.

Muhalif'ten Leyla Emeç Tavşanoğlu'nun haberine göre, Çömez Balıkesir’den milletvekili seçildikten sonra Erdoğan ile ilişkisini, “Bir genel başkan ve milletvekili ölçeğinde; hayli mesafeli” olarak sürdüğünü söyledi. Partiye yönelik eleştirilerinden sonra kamuyuna açık bir mektupla görevinden ayrıldığını duyurduğunu hatırlatan Çömez, ardından Londra'ya gidiş hikâyesini anlattı. Gidişinin ardından Ergenekon nedeniyle evinin basıldığını söyleyen Çömez, “Böylece tam 12 yıl süren sürgün hayatım başladı” dedi.

“Kızgınlık ya da kırgınlık kadar bile bir duygumu hak ettiklerini düşünmüyorum”

Kesin dönüş yapacağını ancak şuan uygun bir zaman olmadığını söyleyen Çömez, “Bütün bu yaşadıklarınızdan sonra kızgınlık ya da kırgınlık hissediyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“AKP’nin yaptıklarına ülkem adına elbette ki hem üzgünüm hem de kızgınım. Ama onlara karşı kendimle ilgili bir duygu taşımıyorum. Kızgınlık ya da kırgınlık kadar bile bir duygumu hak ettiklerini düşünmüyorum. Yirmi yıllık bir dönemin sonunda kendim için değil, ülkem adına tek beklentim yaşananlardan hepimizin bir ders çıkarıp bir şeyler öğrenmemiz. Türkiye’nin nutuklarla, hamasi duygularla, günübirlik politikalarla yönetilemeyeceğinin anlaşılması.”

“20 yıllık AKP iktidarı Türkiye için uzun yıllar etkileri sürecek travmatik bir dönem oldu”

“AKP siyaset sahnesine çıkarken kendine ‘Erdemliler Hareketi’ adını verdi ve siyaseti ilkeler üstüne bina edeceğini söyledi” diyen Çömez, şu eleştirileri getirdi:

“Yirmi yıl sonra gelinen noktada bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerde Türkiye sınıfta kaldı. Yargı bağımsızlığından bahsedebilmek artık hayal oldu. Elde ne var ne yoksa satıldı. Dışardan gelen sıcak para har vurulup harman savruldu. Ülkenin istikbali betona gömüldü. En temel tarım ürünlerinin bile ithal edildiği bir ülke haline geldi.

Her yerde korku iklimi hakim oldu; basın özgürlüğünden bahsetmek hayal oldu. Dış politikada tamamıyla güdümlü bir yol izlendi. Büyük yalpalamaların kısa ve orta vadede ağır maliyetleri ortaya çıktı. Sadece Suriye politikasındaki beceriksizliğin faturası milyonlarca mülteci ve bunların gelecek nesillerimize bile taşınacak ağır maliyetleri. Özetle söylemek gerekirse 20 yıllık AKP iktidarı Türkiye için uzun yıllar etkileri sürecek travmatik bir dönem oldu.”