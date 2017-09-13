Dr. Suat Günsel Kadın Basketbol Turnuvası başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Avrupa’nın iddialı takımlarını sezon öncesi bir araya getirecek olan hazırlık turnuvası “Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası” yarın başlayacak.

Lig mücadelesi öncesinde katılan takımlar için ciddi bir sınav niteliği taşıyacak olan ve 17 Eylül Pazar günü sona erecek turnuvada Euroleauge ve EuroCup’ta yer alan 6 takım mücadele edecek. Turnuvada; Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay BŞB, İspanya’dan CB Avenida, Belçika’dan Castors Braine ve Çekya’dan USK Prague Kadın Basketbol takımları karşı karşıya gelecek. Turnuvanın açılış maçı yarın saat 17:15’de Galatasaray ile CV Avenida arasında oynanacak.

TAKIMLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE

Turnuvada mücadele edecek olan ve kadrolarında kadın basketbolunun yıldız isimlerinin bulunduğu Galatasaray, Hatay BŞB, CB Avenida, takımları Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geldi. Castros Braine takımı ise yarın sabah KKTC\'ye gelecek.

EV SAHİBİ MELEKLER İDMAN YAPTI

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ev sahipliğini üstlendiği Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basketbol turnuvası için dün akşam KKTC\'ye geldi.

Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki Yakın Doğu Üniversitesi, RA25 Spor Salonunda antrenmanlarını yaptı. Turnuvada B Grubu\'nda mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi ilk maçını yarın saat 19:30’da USG Prague takımı ile yapacak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferlerinin ilk kez forma giyeceği turnuvada; Kuanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar, Ann Wauters, Olcay Çakır, Elin Eldebrink, Kim Mestdagh, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Emine Koç yer alacak. Takımın önemli isimlerinden Kyle McBride, Courtney Vandersloot ve Jantel Lavender ise devam eden WNBA sezonu nedeniyle bu turnuvada forma giyemeyecek.

MAÇLAR YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NDE OYNANACAK

Turnuva maçları Yakın Doğu Üniversitesi NEU RA25 Spor Salonu’nda oynanacak. Maçlara giriş ücretsiz ve halka açık olacak.

Dr. Suat Günsel Kadın Basketbol Turnuvası\'nın programı şu şekilde:

14 Eylül 2017

17:15 Galatasaray –CB Avenida

19:30 Yakın Doğu Üniversitesi – ZWZ USK Prague

15 Eylül 2017

17:15Hatay Büyükşehir Belediyesi- Galatasaray

19:30 CastorsBraine- Yakın Doğu Üniversitesi

16 Eylül 2017

17:15 CB Avenida - Hatay Büyükşehir Belediyesi

19:30 ZWZ USK Prague– CastorsBraine

17 Eylül 2017

15:00 A Grubu 3.sü – B Grubu 3.sü ( 5.lik ve 6.lık maçı)

17:15 A Grubu 2.si – B Grubu 2.si ( 3.’lük ve 4.lük maçı)

19:30 A Grubu 1.si – B Grubu 1.si ( Final Maçı)

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