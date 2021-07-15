Dr. Serdar Savaş: Sinovac tuzlu su, ayran içtik varsayın; ikinci doz Biontech aşısının da mutlaka sonbahara kadar yapılması gerekir

Dr. Serdar Savaş bayramdan sonra hastanelerin yeniden dolabileceğini söyledi. Savaş, "Sinovac tuzlu su, ayran içtik varsayın" dedi. BionTech aşısının koruyuculuğuna dikkat çeken Savaş, "Türkiye daha birinci dozu şimdi yapıyor, üçüncü doz palavra bir laf" düşüncesini dile getirid.

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalına konuk olan Savaş, "Maalesef önümüzdeki ekim -kasım aylarında biz özellikle delta varyantı denen virüsün etkisiyle hastaneleri yine dolduracağız. Bunun olmaması için yapılması gereken birkaç şey vardı, bunlar yapılmadı. Birincisi aşılama oranının yüzde 70-75'i bulması gerekiyordu, olmadı. Yanlış aşı politikaları bunun nedenidir, şimdi iki Sinovac üzerine bir Biontech yaparak, bir çeşit hata telafi etme yoluna gittiler. Bu da Türkiye'ye muazzam bir zaman kaybettirdi. Biontech aşılamalarının çok süratli devam etmesi lazım. İkincisi aşılar konusunda hükümet vatandaşı yanıltmıştır. Önce yalan söylemiştir, sonra da yanlış yapmıştır. Şimdi de yanlışına devam ediyor. İnsanlarda Biontech aşısına karşı bir güvensizlik meydana getirildi. Bunun da sebebi hükümettir. Üçüncüsü de halka bu salgınla ilgili bilimsel bir iletişim yapmadı. Halk hala maske takması gerektiğini ciddiye almıyor, kalabalık yerlere girmeme konusunu ciddiye almıyor. Delta varyantı, açık havada bulaşıyor, bayram tatil, deniz virüs yaygınlaşacak." dedi.

Dr. Serdar Savaş halka maske ve mesafeden vazgeçmeyin derken şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye daha birinci dozu şimdi yapıyor, üçüncü doz palavra bir laf. Üçüncü doz olabilmesi için iki Biontech yapacaksınız. Sinovac tuzlu su, ayran içtik varsayın. Gidin Biontech aşınızı olun..İkinci doz Biontech aşısının da mutlaka sonbahara kadar yapılması gerekir. Aşılama yeni başladı, Sinovac'ı saymayın, haram zıkkım olsun, birileri zengin oldu"

Salgının biteceği tarihi "En iyimser tahminle 30 Haziran 2024'' olarak açıklayan Savaş, aşı hayatımıza girdi ve çıkmayacak. Salgınlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız" dedi.