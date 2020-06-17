Dr. Serdar Savaş: Milyonlarca öğrenciyi sınavda bir araya getirmek, virüs bulaştırma partisi yapmaktır

Dr. Serdar Savaş , Koronavirüs sürecinde yapılan merkezi sınavlara ilişkin “Çocuklar beni arıyorlar, mesajlar, mektuplar yazıyorlar. Ağlıyorlar. Ölmekten değil bu virüsü anneme babama bulaştırmaktan korkuyorum diyorlar. Bu sınav virüs bulaştırma partisi olur. Mutlaka ertelenmeli” dedi.

Yaklaşan merkezi sınavların Koronavirüs tehlikesi nedeniyle mutlaka ertelenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Serdar Savaş, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu.

"81 İlde maskesiz sokağa çıkma yasağı olmalı"

Şu anda içinde bulunulan durumun sürü bağışıklığı yöntemi olduğunu ancak bunun bilinçli olarak yapılmadığını savunan, şöyle konuştu:

"Hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken hiçbir ciddi önlem alınmıyor. 81 İlde maskesiz sokağa çıkma yasağı olmalı. 3 hafta boyunca önce 500 bin, 1.5 milyon, ve sonra 2.5 milyon öğrenci ve aileleriyle beraber milyonlarca insanı bir araya getirerek birbirlerine bulaştırma partisi yapar gibi yaparsanız bunun adı ileri seviyede sürü bağışıklığı oluşturma davranışıdır. Bilerek mi yapıyorlar bilmeden mi yapıyorlar bilmiyorum. Ama bu çocuklar arasında kronik rahatsızlığı olan çocuklar var. Bu hastalık da en çok kronik rahatsızlığı olanları etkiliyor. Şimdi siz astımlı bir çocuğun ailesi olsanız, nasıl çocuğunuzu yüksek virüs kapma olasılığı olduğunu bile bile sınava gönül rahatlığıyla göndereceksiniz? Bu sınavlar kesinlikle ertelenmelidir. Sadece sınava giren çocuklara değil onlar aracılığıyla evdeki anneleri babaları, 65 yaş üstü akrabalarına da bulaşabilir. Şimdi bir yakın akrabasına virüs bulaştırıp onun ölümüne sebebiyet veren bir çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz?”

"Çocuklar beni arıyorlar, mektup yazıyorlar"