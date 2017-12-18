Dr. Rıza Kadılar Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi başkanı seçildi

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi (EMCC), Londra’dan yaptığı bir duyuru ile Dr. Rıza Kadılar’ın 2018 – 2020 dönemi için dünya başkanı olarak seçildiğini açıkladı.

Dünya genelinde mentorluk ve koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini artırmayı hedefleyen EMCC, bünyesinde bu hizmetleri sunan profesyoneller, bu hizmetten faydalanan kişi ve kurumlar, mesleki eğitim ve gelişim kuruluşları ve bu konularda çalışmalar yapan akademisyenleri bünyesinde barındırıyor.

Dr. Rıza Kadılar, 2018 – 2020 dönemlerinde dünya başkanı seçilmesini şöyle değerlendirdi: “Küresel bir meslek kuruluşunun dünya başkanlığına bütün üye ülkelerin oy birliği ile seçildiğim için onur duyuyorum. Birçok alanda önemli değişimlerin yaşandığı günümüzde bireyin farkındalığını arttırmayı, iş iklimini iyileştirerek kurumsal esenliğe hizmet ederek daha yüksek katma değerli bir yaşam tarzını desteklemeyi ve bir sosyal eşitleyici olarak toplumsal diyaloğun gelişimine hizmet etmeyi hedefleyen koçluk ve mentorluk uygulamalarının daha iyi yarınların inşası için büyük önem arz ettiklerine inanıyorum. Bu yeni görevim vesilesi ile bu uygulamaların dünya genelinde daha etkin olarak kullanılmasına hizmet etmek ve kendi alanlarında dünyanın en önde gelen isimlerden oluşan çalışma gruplarına liderlik etmek beni çok heyecanlandırıyor.”

Uluslararası bir yatırım bankasının ülke temsilcisi olan Kadılar, mesleki kariyerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesinde ders vermekte, English Speaking Union (ESU), China Institute Turkey (ÇİTAM) başkanlığını ve “Institut du Bosphore” (TÜSİAD) bilim kurulu ile Hisar Eğitim Vakfı (HEV) yönetim kurulu üyeliğini devam ettirmektedir.