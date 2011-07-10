Dr. Öz’ün diyet hapı ABD’yi karıştırdı

T24 - Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’ün televizyon programında zayıflamak isteyenlere “Afrika Mangosu Hapı” tavsiye etmesi sonrası internette bu hapı satan binlerce site türedi. Sonunda ABD hükümeti, “1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık var. 4 haftada 12 kilo verdiren bir hap imkansızdır” açıklaması yaptı.





Türkiye’de zayıflamak isteyen kişileri hedef alan “Altın Çilek Hapı” çılgınlığının bir benzeri de ABD’de yaşanıyor. Nedeni ise ABD’de yaşayan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz’ün televizyon programında tavsiye ettiği bir zayıflama hapı. Her şey Doktor Öz’ün geçtiğimiz aylarda yayınlanan TV programında, “Afrika Mangosu hapı tam bir mucize. Herkesin ilaç dolabında mutlaka bulunmalı. Günde 2 tablet alarak egzersiz yapmadan ve yediklerinizden taviz vermeden 28 günde 4-5 kilo verebilirsiniz” demesiyle başladı. İlacın kolesterol ve şeker değerlerini de düşürdüğünü söyledi. ABD’nin en etkin 100 kişisi arasında gösterilen ve tavsiyeleri milyonlar tarafından dikkate alınan Türk doktorun bu açıklamasından sonra yemeklerden yarım saat önce alındığında açlık hissini bastırdığı iddia edilen hapın satışları adeta patladı. 1 aylık kullanım için 60 tablet içeren hap 50-70 dolardan kapışıldı. Bu arada satış furyasından faydalanmak isteyen binlerce dolandırıcı site ortaya çıktı. Çin’den getirildiği belirtilen sahte Afrika Mangosu hapları yüzlerce dolardan internette satılmaya başlandı.

Uzmanlardan tepki



Bu sırada sağlık uzmanları da Mehmet Öz’ün tavsiyesine şüpheyle yaklaştıklarını belirten açıklamalar yaptı. İnternet forumlarında Öz’ün etkinliği Kamerun’da sadece 40 kişi üzerinde yapılmış bir deneyle ‘kanıtlanan’ bir hapı önermesi tartışıldı, hatta Türk doktorun hapın üreticisinden yüklü bir miktar para almış olabileceği iddiası dile getirildi. Öz ise, kilo vermek isteyen kişileri internetteki sahte sitelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. ABD’nin en prestijli gazetelerinden Washington Post, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili olarak bir araştırmacı gazeteciliğe imza attı ve “Altın Çilek (Acai Berry) ve Afrika Mangosu (African Mango) hapı sattığını söyleyen yüzlerce sahte internet sitesi var ve bu durum büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşan bir dolandırıcılığa sebep oluyor” ifadelerini içeren bir haber yayınladı. Sonunda ABD Ticaret Komisyonu duruma el koymak zorunda kaldı. Komisyon, önceki gün “Tüketici Alarmı” koduyla yayınladığı bildiride Amerikan halkına çağrıda bulunarak bu hapları satan sitelerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Bildiride, “Bu sitelerde okuduğunuz bilgilerin tümü yalandır. 4 haftada 12-13 kilo verdiren bir hap tıbben imkansızdır” ifadeleri kullandıldı.

40 milyar dolarlık zayıflama sektörü

Dünyada obezite vakalarının görüldüğü ülkeler arasında ilk 5’te yer alan ABD’de, diyet ve zayıflama endüstrisi 40 milyar dolar gibi dev bir sektör haline gelmiş durumda. Amerikan halkının yüzde 58’inin zayıflamaya çalıştığı ancak bunda başarısız olduğu belirtiliyor.

Dr. Öz’den kilo verdiren ‘10 emir’

1) 19:30’dan sonra yemek yemeyi bırakın.

2) Yemeği yavaş yeyin. Her lokmayı en az 20 kez çiğneyin.

3) Haftada 1’den fazla kırmızı et tüketmeyin.

4) Kırmızı etin yerine daha az doymuş yağ içeren tavuk eti ve balık tüketin.

5) Dar kıyafetler giymeyin. İnsanlar kilo kaygısını bol kıyafetleri dar gelmeye başladığında duymaya başlar.

6) Tabağınızdaki porsiyonları küçük tutun.

7) Size büyük gelen kıyafetleri dolabınızda tutmayın.

8) Arkadaşınızın, kardeşinizin tabağından yemeyin.

9) Bozuk para taşımayın. Abur cubur alma ihtimaliniz artmasın.

10) Ayakta yemek yemeyin.



