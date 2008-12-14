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Yaşam

Dr. Öz'ü ABD'liler bir kez daha takdir etti

Dünyaca ünlü Türk Dr. Mehmet Öz, bir trafik kazasında yaralanan 2 kişiye yardım ederek, Amerikalılar'ın gönlünü fethetti.

14 Aralık 2008 02:00

Dünyaca ünlü Türk Dr. Mehmet Öz, tesadüfen şahit olduğu trafik kazasında yaralanan 2 kişiye yardım ederek, Amerikalılar'ın gönlünü fethetti.

ABC Televizyonu'nun haberine göre, Stanley Tatum adlı Amerikalı, kamyoneti ile otobanda giderken önündeki araca çarptı. Cuma sabahı Virginia'da medyana gelen kazada yaralanan Tatum, “Bacağımı hissedemiyordum. Omzumu hissedemiyordum. Arkadaşımın ise kanaması vardı” dedi. Bu arada kamyona birinin koştuğunu ve kanaması olan arkadaşına yardım ettiğini anlatan Tatum, bu kişinin Dr. Öz olduğunu söyledi. Bu arada arkadaşına yardım edilmesini de cep telefonu ile görüntüleyen Tatum, “Kaza olduğu sırada bizim önümüzdeydi. Trafikten bize doğru koştu. Benim bacağıma ve arkadaşımın kanayan yüzüne müdahale etti” diye konuştu.

ABC televizyonunda Oprah Winfrey ile program yapan Öz, Amerika'da oldukça tanıyor. Tatum da konuşmasında, sıradan bir insan gibi kendisine yardım ettiği için ona teşekkür etmek istediğini söyledi.

 

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