Dr. Öz: Akdeniz beslenme tarzı göbeği eritir

ABD’de ‘Doktor Öz Show' programıyla10 yıldır ekranlarda olan Dr. Mehmet Öz, “Rafine şekerden, işlenmiş gıdalardan ve alkolden kaçının. Akdeniz beslenme tarzı, göbek ve bel çevresinde biriken yağları eritmesiyle biliniyor” dedi.

Sözcü’den Hande Zeyrek’e konuşan Öz, “Ne yiyip, ne içmeliyiz?” Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sağlığınızı korumak için bol miktarda sebze, meyve, kuruyemiş ve çekirdek, tam tahıllı gıdalar, sağlıklı yağlar ve özellikle bitki ve balıktan gelen proteinler tüketin. Rafine şekerden, işlenmiş gıdalardan ve alkolden kaçının. Akdeniz beslenme tarzı, göbek ve bel çevresinde biriken yağları eritmesiyle biliniyor. Bu tarz bir yağlanma, ömrü kısaltması ve hastalıklara yol açmasıyla bilinen metabolik sendroma yol açabilir. Renkli gıdalar iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu bileşenler, hastalıklara ve yaşlanmaya neden olan enflamasyon sorunuyla mücadele eder.”