Dr. Oğuz: Suç örgütü üyelerinin IQ seviyesi 130

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde (İSTE) verdiği konferansta KPSS ile devlet dairelerinde işe alınanların IQ seviyelerinin 80-82 seviyesinde, suç örgütü üyelerinin ise IQ\'sunun 120-130 olduğunu söyledi.

İSTE İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölümü’nün konuğu olan Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, ‘Gelin Yetenekli İnsanlarımızdan Kurtulalım’ konulu konferans verdi. Her toplumun yüzde 2\'sinin zeki ve yetenekli insanlardan oluştuğunu belirten Şeref Oğuz, \"Bu Amerika’da da, Türkiye’de de böyle. Ama toplumların kaderini bu yüzde 2’ye nasıl davrandıkları belirliyor. Ya devlet başkanı yapıyorsun, cihan imparatoru oluyorsunuz, uygarların efendisi oluyorsun. Ya kuzgun leşe yapıyorsun. Bir ülkenin en büyük sermayesinin onlar olduğuna inanıyorum\" dedi.

Türkiye Zeka Vakfı’nı 26 yıl önce Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte kurduklarını söyleyen Oğuz Şöyle devam etti:

\"Ben bir şey keşfettim. Bu zeki ve yetenekli insanları devlete milletime, şirketlere sokmak için onlardan daha zeki ve yetenekli insanlara ihtiyaç var. Şöyle bir analoji kullandım. Siyah beyaz TV üzerinden renkli reklam yapmak nasıl imkansızsa, ya da sağır birini O Ses Türkiye’de jüri yapıyorsun. Ya da kör birini dünya güzellik yarışmasında jüri üyesi yapıyorsun. Biliyorsunuz KPPS ile devlet insan alıyor. KPSS şu benim baktığım noktada. Birinci şart asla seçenek oluşturma, yeni şeye karşı enteresan bir sosyal gen, direnen gen, asla seçenek oluşturma. Çünkü ben sizin için şuraya 5 tane seçenek koydum. Her biri hijyen. Bunun dışında hasta olduğun zaman asla giremezsin. Çünkü onu eliyor. Bunun dışında bir başka seçenek varsa zaten direk kaybediyorsun. İkincisi yüzde 20 ihtimalle 1/5 ‘i eder, sallasan bile yüzde 20 ihtimalle bu işe gerekli olan yapıyı bunun arkasına sakladım. Bunun seçtiğiniz zaman devletin ortalama aldığı kişinin IQ seviyesi 80-82. Çok enteresandır Almanya’daki devlet memurları sınavlarına baktık, 96 çıktı. Ve tuhaftır, suç örgütleri ile yapılmış araştırmalar vardır, onlar 120-130 düşünebiliyor musunuz 82 IQ ile aldığı birisi 120-130 IQ’lu bir haydutla ya da bir rakiple savaşmak durumunda. Bu Türkiye için gerçekten çok büyük bir sıkıntı.”

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