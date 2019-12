'Dr. No' rolüyle tanınan aktör Joseph Wiseman öldü

İlk James Bond filminde kötü niyetli bilim adamı "Dr. No"yu canlandıran aktör Joseph Wiseman, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Wiseman'ın kızı Martha Graham Wiseman, babasının Manhattan'daki evinde öldüğünü söyledi.

1962 yılında çekilen ilk James Bond filmi "Dr. No"da dünyadan intikam almak isteyen bilim adamını canlandıran Wiseman, hem sahnede, hem de sinema dünyasında önemli roller aldı.

15 Mayıs 1918'de Kanada'da doğan Wiseman, küçük yaşta ailesiyle ABD'ye göç etti. Oyunculuğa 1938 yılında Broadway'de, Robert E. Sherwood'un "Abe Lincoln in İllinois" oyunundaki küçük bir rolle başladı. Wiseman, Broadway'de "Joan of Lorraine" (1946), "Antony ve Cleopatra" (1947) ve "Detective Story"'de (1949) oynadı. Wiseman, son olarak 2001 yılında Broadway'de Abby Mann'in filmi "Judgment at Nuremberg"de (Nürnberg Mahkemesi) rol aldı.

Wiseman "Detective Story" (1951) ve "The Unforgiven" (1960) gibi filmlerde, "Law & Order", "The Streets of San Francisco" (San Francisco Sokakları), "The Twilight Zone" (Alacakaranlık Kuşağı" ve "The Untouchables" (Dokunulmazlar) gibi dizilerde de yardımcı oyuncu rollerini üstlenmişti.

"Dr. No"da ilk kez James Bond'u canlandıran başrol oyuncusu Sean Connery ve filmin kadın oyuncusu Ursula Andress şöhreti yakalamıştı.