Dr. Naki Bulut, yasaya uyduğu için suçlanıyor

T24 - Muğla'da güvenlik güçleri odadan çıkmayınca hükümlüyü muayene etmeyen Dr. Bulut'a 'devleti 19 lira 20 kuruş zarara uğratmak'tan soruşturma açıldı.





Cezaevi Savcısı Altan Ünlü, Muğla Devlet Hastanesi’ne muayeneye getirilen hükümlü Erkan Kaya’yı jandarma ve infaz koruma memurlarının önünde muayene etmeyen Dr. Naki Bulut hakkında soruşturma açtı.







Gerekçesi de hayli ilginç: Hükümlünün nakli için boş yere 19 lira 20 kuruşluk harcama yapılmasına neden olarak devleti zarara uğratmak! Aynı zamanda Muğla Tabip Odası Başkanı olan Dr. Bulut’sa böyle bir ‘suç’ işlemiş olmaktan memnun: “İnsan ve hasta haklarını ihlal eden bir devletin hekimi olacağıma, hekimlik meslek etik kurallarına aykırı davranan bir hekim olacağıma, devletin 19.20 lira zarar etmesine neden olmak, devletimizin onuru dikkate alındığında daha küçük bir kayıptır.”

Başka doktor muayene etti

Muğla E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan 28 yaşındaki Erkan Kaya, geçen 5 Ocak’ta jandarma ve infaz koruma memurlarının eşliğinde muayene için Muğla Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği’ne getirildi. Poliklinikte görevli Genel Cerrah Dr. Naki Bulut, hasta haklarını hatırlatarak kolluk kuvvetlerinin muayene sırasında odadan çıkmasını istedi. Bu talebi reddedilince de Kaya’yı muayene etmedi. Nakil aracıyla cezaevine geri götürülen Kaya, bir gün sonra tekrar hastaneye getirilerek başka bir doktora muayene ettirildi.







Bulut’un hasta hakları ve hekim etiğine uygun davranışı Cezaevi Savcısı Altan Ünlü’yü harekete geçirdi. Ünlü, Dr. Bulut hakkında ‘cezaevi aracını iki kez hastaneye sevk yapmak zorunda bıraktığı’ gerekçesiyle inceleme başlattı. Savcı Ünlü, Cezaevi Müdürü Hafit Kaya’ya hükümlü nakil aracının hastaneye yaptığı bir seferin maliyetini sordu.







Oturdular hesapladılar. Gidiş-dönüş yol 16 kilometreydi. Araç bir kilometrede 60 kuruşluk yakıt tüketiyordu. Toplam 9 lira 60 kuruşluk yakıt masrafı yapılmıştı. Buna 9 lira 60 kuruş olarak hesaplanan amortisman (yıpranma) bedeli de eklendiğinde Bulut’un devleti ‘19 lira 20 kuruş’ zarara uğrattığı belirlendi!







Cezaevi Savcısı Altan Ünlü, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257/1 maddesi uyarınca Dr. Naki Bulut hakkında ‘gö-revi kötüye kullandığı ve devleti zarara uğrattığı’ gerekçesiyle soruşturma başlattı. Savcı Dr. Bulut hakkında Devlet Memuruları Kanunu’na muhalefetten de idari soruşturma yapılmasını istedi.

Savunma verdi

Olayın meydana geldiği dönemde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi olan, 18 Nisan’dan beri de Muğla Tabip Odası Başkanlığı’nı yürüten Dr. Naki Bulut, savcının talebi doğrultusunda Muğla Sağlık İl Müdürlüğü’ne yazılı savunmasını verirken olay gününü şöyle anlattı:





“5 Ocak 2010 tarihinde saat 10.30’da 72 sıra numarasıyla hasta Erkan Kaya, bir gardiyan ve bir astsubay ile muayene odasına girdi. Astsubay ve gardiyana kendilerinin dışarı çıkması gerektiğini belirttim. Odayı terk etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine hastanın mahremiyet hakkı olduğunu, tıbbi tedavisi konusunda ilgili kişiler dışında muayene ortamında kimsenin bulunmaması gerektiğini söyledim. Kolluk kuvvetleri dışarı çıkmama konusunda kararlı olduklarını söyleyince, ekteki tutanağı hazırladım. Böyle bir sürecin sonunda kusurlu taraf kim olursa olsun bir hastanın muayene ve tedavi hakkı engellenmiş oldu ve hasta muayene edilip tedavi edilemedi. Böylece bir hasta hakkı ihlali ve sağlık hizmeti alma hakkı ihlal edilmiş oldu.”

‘Yasal hak’

Hasta haklarının yasalarla güvence altına alındığını hatırlatan Dr. Naki Bulut, şöyle devam etti: “Hekimlik mesleğinin nasıl yürütüleceği, ulusal sağlık mevzuatında, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde, Uluslararası Sözleşmelerde, İstanbul Protokolü’nde ve Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri’nde tanımlanmıştır. Hekimler hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate almadan mesleklerini yürütmek zorundadır. Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi de öteki hastalarınki gibi, kişilik haklarına saygılı, hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılmalı ve onların gizlilik hakları korunmalıdır. Polis ya da diğer kolluk görevlileri hiçbir zaman muayene odasında bulunmamalıdır. Hekimin, bu koşulların sağlanması için ilgililerden istekte bulunma hakkı ve sorumluluğu vardır” dedi.

‘Uzlaşı sağlanmalı’

Hükümlü ve tutuklu hasta haklarının korunması için ortak uzlaşı sağlanması gerektiğini belirten Dr. Naki Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: “İnsan haklarını ve hasta haklarını ihlal eden bir devletin hekimi olacağıma, hekimlik meslek etik kurallarına aykırı davranan bir hekim olacağıma, devletin 19.20 lira zarar etmesine neden olmak; devletimizin onuru dikkate alındığında daha küçük bir kayıptır. İnsan haklarını tanımayan, devletin kendilerine verdiği yetkileri kötüye kullanan kişilerin, devlete verdikleri maddi ve manevi zararın karşılığı hesaplanamayacak kadar büyüktür. Bu sorunu çözemeyen ender illerden biriyiz. Sağlık Müdürlüğü, Başsavcılık, Tabip Odası ve Jandarma Alay Komutanlığı temsilcileri bir araya gelerek ortak uzlaşı sağlamalıdır.”







Soruşturma devam ettiği için 19.20 liralık zarar ile ilgili Bulut hakkında henuz herhangi bir işlem yapılmadı.