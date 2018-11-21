Dr. Mustafa Armut: Çocuğunuza basit oyuncaklar seçin

KAYSERİ, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Armut, doğru oyuncak ve oyun seçiminin kuralları ile ilgili bilgi verdi. Armut, \'\'Karışık yapıda ve çok pahalı olanların yerine, daha sade ve kolay anlaşılır şekilde tasarlanmış, aynı zamanda çocuğun hayal gücünü geliştirecek özellikte oyuncakların seçilmesi önemlidir\'\' dedi.

Dr. Mustafa Armut, çocukları mutlu eden oyun ve oyuncakların; ileri yaşlarda yaratıcı düşünceye katkı sağladığını ve ufkunu açtığını; yaşa uygun oyuncakların ise, çocukların arkadaşları ile uyumlu hareket edebilmesine, sosyal ilişkileri kuvvetli bireyler haline gelmesine yardımcı olduğunu söyledi. Dr. Armut, \'\'Karışık yapıda ve çok pahalı olanların yerine, daha sade ve kolay anlaşılır şekilde tasarlanmış, aynı zamanda çocuğun hayal gücünü geliştirecek özellikte oyuncakların seçilmesi önemlidir. Bunun yanında, sağlık açısından boya ve ağır metaller içermeyen, güvenilirliği kanıtlanmış oyuncak tercihi de göz ardı edilmemelidir. Küçük parçalara ayrılabilen oyuncaklar belirli bir yaş grubunun altındaki çocuklarda tehlikeli olabilir. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklar merak içgüdüsü ile bu küçük parçaları ağzına götürme hatta yutma riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenle oyuncakların, çocukların yaş gruplarına göre seçimi en önemli kuraldır. Çocuklar, yaşına uygun ve becerilerini geliştirecek oyuncaklara daha duyarlıdır. Böylece çocuğun oyun devamlılığı da sağlanmış olur\" dedi.

OYUNCAK YERİNE 3T TEHLİKESİ

Günümüzde 3 T olarak adlandırdığı telefon, tablet ve televizyonun tehlikesine dikkat çeken Dr. Armut, şöyle konuştu:

“Günümüzde telefon, tablet ve televizyon, oyun ve oyuncakların önüne geçmiştir. Çocukların, bu iletişim araçları ile kontrollü olarak vakit geçirmesi bile zararlı içerikler nedeniyle ruhsal gelişlerini olumsuz etkilemektedir. Özellikle günün büyük bir bölümünü televizyon başında geçiren çocukların hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı hatta obezite sorunu yaşadığı kanıtlanmıştır. 2-5 yaş arası çocuklarda da 3T ile geçirilen sürenin artışı gece uyku süresini azaltmakta ve yatağa girmeyi geciktirerek uykuya dalma sürecini uzatmaktadır. Sanal ortamda sürekli oynanan oyunlar, çocuklarda saldırganlık seviyesinde ve şiddete eğiliminde artışa, çevreyi korkulacak bir ortam olarak algılamaya, şiddet olaylarına ve mağdurlarına karşı duyarsızlaşmaya neden olmaktadır.”

OYUNCAKLARDA SAĞLIK STANDARTLARINA DİKKAT

Seçilen oyuncaların sağlık standartlarına uygun olması gerektiğini ifade eden Dr. Armut, “Özellikle plastik oyuncakların içeriğinde vücutla temas ettiğinde zararlı etkileri olan azo boya ve bisfenol A (BPA) gibi maddeler bulunmamalıdır. Oyuncaklar kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır. Küçük çocuklar birçok enfeksiyonu oyuncaklar vasıtasıyla birbirine bulaştırmaktadır. Pille çalışan oyuncakların kullanma talimatları iyi okunmalı, pil kutuları sık sık kontrol edilmelidir. Pil kutusu kolayca açılmamalı ve vidalı olmalıdır. Oyuncaklar yaş ve cinsiyete göre alınmalıdır. Çocuğun isteğine göre değil gelişimine uygun oyuncaklar tercih edilmelidir. Küçük parçaları olan, uzun ipli ve kurdeleli oyuncaklar küçük çocuklar için tehlike oluşturabilir. Ayrıca oyuncakların keskin yüzeyleri ve çıkıntılı parçaları olmaması gerekir\'\' diye konuştu.



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