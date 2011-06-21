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Yaşam

Dr. Mehmet Öz'ün ödül sevinci

ABD’nin en başarılı doktorlarından Mehmet Öz, ‘Dr. Oz Show’ programıyla gündüz kuşağı Emmy’lerinde iki ödül birden kazandı.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD’nin en başarılı doktorlarından Mehmet Öz, ‘Dr. Oz Show’ programıyla gündüz kuşağı Emmy’lerinde iki ödül birden kazandı.



ABD’nin en başarılı doktorlarından birisi olan Türk kökenli Mehmet Öz “Dr. Oz Show” isimli realitiy şov programıyla iki ödüle layık görüldü. 51 yaşındaki Öz, bu yıl 38’incisi düzenlenen Gündüz Kuşağı Emmy ödülleri töreninde, “En bilgilendirici talk şov” ve “En iyi talk şovcu” ödülüne layık görüldü. Las Vegas, Nevada’da yapılan ödül törenine eşi Lisa ile birlikte katılan Öz, ödülünü almaya da yine eşiyle birlikte çıktı. Objektiflere poz veren ikili daha sonra sahnede öpüşerek sevinçlerini gösterdi.


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