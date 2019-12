-Dr. Mehmet Öz, Türk diasporası yönetiminde İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ekonomi Bakanlığı'nın işbirliğinde gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı sonrasında yapılan seçimde, Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığını TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yürüttüğü Yönetim Kurulu'nda DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Erdem ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık görevlerine devam ederken, Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın yerine şu anda bu görevi yürütmekte olan Hüseyin Aydın Yönetim Kuruluna katıldı. DTİK Yönetim Kurulu üye sayısı, Bölge Komitelerinden katılanlarla 7'den 14'e çıkarıldı. Yönetim Kuruluna Avrupa Komite Başkanı Turgut Torunoğulları, Avrupa Komite Başkan Yardımcısı Remzi Kaplan, Amerika Komite Başkanı Celal Seçilmiş, Avrasya Komite Başkanı Ali Galip Savaşır, Balkanlar Komite Başkanı Ömer Süsli, Asya Pasifik Komite Başkanı Nejdet Demiryürek ile Afrika Komite Başkanı Mehmet Öztürk girdi. Başkanlığını Muhtar Kent'in yaptığı DTİK Yüksek İstişare Kurulu'na (YİK) da birçok yeni isim katıldı. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, bunların arasında yer alıyor. Finans alanında faaliyet gösteren Western Union Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Ersek, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaslı ve Microsoft'tan Çağlayan Arkan da YİK'in yeni döneminde görev yapacaklar arasında bulunuyor. Bu arada, Do & Co Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Doğudan, Palmalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, modacı Atıl Kutoğlu ve White & Case LLP ortağı Aslı Başgöz YİK'teki görevlerine devam edecek. 26 Aralık 2007 DEİK ve 24 Ocak 2008 TOBB kararlarıyla DEİK çatısı altında oluşturulan DTİK, yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, Türk lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcileri ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonelleri tek çatı altında toplamak amacıyla kuruldu. Dünya Türk İş Konseyi, siyasi düşüncelerin bir kenara bırakıldığı ve ortak bir payda olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 5 kıtadan Türk iş dünyasını, derneklerini, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütlerini tek bir çatı altında toplamak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konsey özelliği taşıyor.