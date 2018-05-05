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Dünya

Dr. Mehmet Öz Trump'ın sağlık ekibine giriyor

Trump, Dr. Öz'ü spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil etmek istiyor

05 Mayıs 2018 13:57

ABD’nin en ünlü doktorlarından biri olan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları arasına giriyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump, Dr. Öz’ü spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil etmek istiyor. Açıklamada, Trump’ın Öz’ün yanı sıra aralarında Amerikan futbol takımı New England Patriots’ın antrenörü Bill Belichick’in de bulunduğu 18 kişiyi, iki yıl boyu söz konusu konseye atamak için harekete geçti.

Amerikan basını, Mehmet Öz’ün ünlü bir doktor olduğuna ancak televizyon programı Dr. Oz Show’un tıp camiasında etik açıdan sorgulandığını vurguladı. Haberlerde, Emmy Ödüllü programda verilen ‘her 10 tavsiyeden 4’ünün kanıtlara dayanmadığına’ dair bir araştırmaya dikkat çekildi. 

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