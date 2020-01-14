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Sağlık

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir reklam aldatmacası

Dr. Öz, kahvaltının gereksiz bir öğün olduğunu düşündüğünü söyledi

14 Ocak 2020 10:13

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kahvaltının gereksiz olduğunu ve öğün olarak atlanması gerektiğini söyledi. Öz, kahvaltının 'günün en önemli öğünü' olduğu yönünde çıkan dayatmaların ise tamamen reklam aldatmacası olduğunu belirtti. 

TMC dergisine konuşan Dr. Öz, “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu” ifadelerini kullandı.

Öz'e göre yapılması gereken kahvaltı yapmayı bırakmak ve günün ilk öğününü gerçekten acıkınca yemek. Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi. 

 

 

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