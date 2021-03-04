Dr. Mehmet Öz, havalimanında fenalaşan yolcuya ilk müdahalede bulundu: Rengi patlıcan gibi mosmordu

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, New Jersey’deki Newark Havalimanı’nda fenalaşan bir yolcuya ilk müdahalede bulundu. Dr. Öz’ün müdahale ettiği yaşlı adamın yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi. Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz, “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” dedi.

Olay, pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi. Havalimanında görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulundu. Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişti. Oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başardı. Hayatı kurtulan 60 yaşındaki adam, gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” dedi. CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulayarak hava yolunu açtığını belirten Dr. Öz, “CPR’yi herkes öğrenebilir ve bir hayat kurtarabilir” diye konuştu.