Prof. Dr. Mehmet Öz’den mahkemelik olduğu kardeşi hakkında yeni suç duyurusu

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün iki yıl önce vefat eden babası Prof. Dr. Mustafa Öz’ün vasiyetnamesinin iptali için kız kardeşi Nazlım Öz’e açtığı davada, yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Öz, Nazlım Öz ile babasının bir bankadaki ortak hesap formlarının sahte olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Hesap formaları sahte”

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına; Mehmet Öz’ün avukatı Alperen Atılgan ile davalı Nazlım Öz’ün avukatı katıldı. Mehmet Öz’ün davasına diğer kız kardeşi Seval Öz de dahil oldu. Duruşmada söz alan Mehmet Öz’ün avukatı, “Nazlım Öz’ün merhum babasıyla beraber bir bankada ortak hesabı varmış. Bu ortak hesap formlarını incelettik. Maalesef bunlar da sahte çıktı. Bununla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu dilekçesini huzurunuzda delil olarak sunuyoruz” dedi.

Duruşma ertelendi

Nazlım Öz’ün avukatı davanın reddini isterken, mahkeme, ortak hesaplarla ilgili belgelerin bankadan gelmesi için duruşmayı erteledi.

“Vasiyet yerine getirilsin”

Duruşma çıkışı açıklama yapan Mehmet Öz’ün avukatları, “Mehmet Öz’ün herhangi para-pul ya da miras derdi yok. Tek arzusu babası Mustafa Öz’ün 2008 yılındaki vasiyetinin yerine getirilmesi. Bugünkü davamız da 2008’deki vasiyetin yerine getirilmesi için açmış olduğumuz bir davadır” diye konuştu.

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