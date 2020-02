Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- SAMSUN Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Türkiye’de 25 bin kişi organ bekliyor. Ancak bu bekleyenlerin 2 bin 500\'ü her yıl ölüyor. Burada iş bize düşüyor. Bağış yapacağız. O bekleyen insanlarımızın organa kavuşması için devletimiz burada topuyla, tüfeğiyle bizim yanımızda” dedi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda \'Organ bağışı ve nakli hakkında her şey\' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye’de 25 bin kişinin organ beklediğini ancak bu bekleyenlerin 2 bin 500\'ünün her yıl öldüğünü söyledi: Dr. Kazak, “Sıraya girmeden vefat eden birçok insanımız da var. Bu ne demektir? 4 yılda bekleyenlerin tamamı eğer nakil olamazsa istatistikî anlamda vefat edeceklerdir. Ama nakil olursa kurtulacaklardır. Nakil başarı oranlarımız böbrekte yüzde 90\'larda, karaciğerde yüzde 70\'lerde. Böbrek hastalarının hiç olmazsa diyaliz gibi hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bir şansları varken, karaciğer, kalp, akciğer bekleyen insanımızın tek şansı o nakli olabilmelerinde.\" dedi.

8 İLDE KOORDİNASYON

Beyin ölümü sonrası ölen kişinin organlarının bağışlanmasının önemine işaret eden Kazak, “Hastamız bir kere yoğun bakımda yatıyor olacak. Beyin ölümü dediğimiz hadise gerçekleşecek ve aileler buna izin verecek. Gerçekten zorlu bir süreç bu. Bölgemizde koordinasyon merkezimiz Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat illerini kapsıyor ve burada toplam 4 milyon 800 bine yakın bir nüfusumuz var. Bu illerin koordinasyonunu yapıyoruz” dedi.

‘YAŞARKEN ORGANINIZI BAĞIŞLAYIN’

Organ bağışı desteği konusunda çağrıda da bulunan Dr. Kazak şunları söyledi:

“O bekleyen insanlarımızın organa kavuşması için, devletimiz burada topuyla, tüfeğiyle bizim yanımızda. Helikopteriyle, ambulansıyla, uçağıyla, gerçekten devlet elinden geleni yapıyor. Yıllarca organ bekleyen hastalarımız var. Burada iş bize düşüyor. Bağış yapacağız. Burada zengin, fakir, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmiyor. Sizin sadece doku ve kan uyumuna göre, puanlama sistemi sonucunda bu organlar dağıtılır. Samsun bölgesi çok güzel işler yapıyor. Sadece geçen sene Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde kadavradan 38 nakil yapıldı. Birkaç saat sonra mezara girecek organlar birilerine umut oldu. Bazen bir kişi, 5, bazen de 7 kişiye umut oluyor. Lütfen yaşarken organınızı bağışlayın. Türkiye\'de en büyük sorun bu işte. 100 beyin ölümünün ABD ve İspanya’da 90\'ı, bizde 20\'si bağışlanıyor. Biz bunu artırabilirsek hastalara daha çok umut olunacak.”

‘DUYARLILIK, HASSASİYET GÖSTERELİM’

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da bir süre öncesine kadar aile olarak organ bağışına ihtiyaç duyan bir aile olduklarını hatırlatarak “Bu durum organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bize ve çevremize hatırlattı. İstiyoruz ki hepimiz bu konuda duyarlılık, hassasiyet gösterelim. Adı üstünde organ bağışında bağış ifadesi var üzerinde. Bizim genlerimizde var, bağışta bulunmak, hayırda bulunmak. Yaklaşık 12 yıl önce ben de organ bağışında bulundum. Sizlerde lütfen bu hayırda bulunun” diye konuştu.

Öte yandan panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Ülger, ‘Beyin ölümü’, Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral ise ‘Organ bağışının dini yönü’ konularında değerlendirme ve görüşlerde bulundu.

