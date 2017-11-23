D&R Live imza günleri devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- D&R, Live etkinlikleri kapsamında en sevilen yazarlar hafta sonu boyunca kitapseverlerle buluşturacak.

Türkiye\'nin birçok noktasında yer alan mağazalarında imza günü etkinliklerini sürdüren D&R, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde, Fırat İzgi- Meriç İzgi, Kerem Fırtına, Sezen Aksu Taşyürek, Şöhret Doğruyol Sağbaş, Birsen Ekim Özen, Fatih Anıl, Alper Saldıran, Neslihan Erdoğdu, Kemal Ulusu, Hakan Kırkoğlu, Didem Moralıoğlu, Gülhan Kaya, Şebnem Seçkiner, Uğur Koşar, Caner Yaman gibi isimleri sevenleri ile bir araya getirecek.

“Kiralık Aşk”, “Kurtlar Vadisi”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Karadayı” gibi dizilerin sevilen oyuncusu Kerem Fırtına, “En Yakın Arkadaşım Bir Deli” adlı ilk kitabı ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’de Ankara Taurus D&R’ da, 26 Kasım Pazar günü saat 15.00’de ise İzmir Point Bornova D&R’ da sevenleri ile buluşacak.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Alper Saldıran kişisel ve meslek hayatı üzerine tecrübelerini paylaştığı kitabı \"Beyaz Odadan Hikâyeler ‘’ ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’ de D&R EMAAR’ da hayranları ile bir araya gelecek.

\"Hayata Dair Pazarlamadan Perakendeye\" kitabı ile sektöründe markalaşmak, yönetim, pazarlama ve ekonomi konularındaki deneyimlerini okurları ile buluşturan Fatih Anıl, 25 Kasım Cumartesi günü, saat 17.00’de D&R Kanyon’ da olacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ ün Çankaya kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Kemal Ulusu, babasının on iki yıl boyunca biriktirdiği tüm anıları derlediği ‘’Atatürk’ün Yanı Başında’’ adlı kitabını, 25 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’ de Ankara Tunalı D&R\'da okurları için imzalayacak

26 Kasım Pazar günü astrolog ve köşe yazarı Hakan Kırkoğlu, saat 15.00’ da D&R Suadiye’ de, 26 Kasım Pazar günü marka stratejisti Didem Moralıoğlu saat 15.00\'te İzmir Forum Bornova D&R\'da yemek kültürü araştırmalarıyla tanınan Gülhan Kaya saat 15.00\'te Ankara Panora D&R\'da, \"Manyak Anne\" kitabıyla Şebnem Seçkiner ise saat 13.00\'te Agora Adapazarı D&R\'da okuyucularıyla buluşacak. \"Allah de Ötesini Bırak\" kitabı ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Uğur Koşar, 26 Kasım Pazar günü saat 15.00’de Ankara Anteres D&R’ da, son kitabı ‘’Güzel Kaybettik’’ ile Caner Yaman da Pazar günü saat 15.00’de Samsun Yeşilyurt AVM’ de sevenleri ile buluşacak.

Sevilen çocuk kitaplarının yazarı Şöhret Doğruyol Sağbaş kaleme aldığı ‘’Ütopyaya Yolculuk ve Distopyaya Yolculuk’’ kitapları ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de Trump Kids’de kitapseverler ile buluşacak. \"Canvarlar Gece Gelir\", \"Benim Evim Nerede\" isimli çocuk kitapları ile Sezen Aksu Taşyürek okurları ile 25 Kasım Cumartesi günü, saat 15.00’ de D&R İstinye Park’ta bir araya gelecek.

\"Şirin\" serisinin yazarı Birsen Ekim Özen 25 Kasım Cumartesi günü 15.30’da D&R Kanyon\'da okuyucularıyla buluşacak. \"Fark Yaratan Anne Baba\" kitabıyla ebeveynlere tavsiyelerde bulunan yazar Neslihan Erdoğdu 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.00\' de D&R Marmara Forum\'da kitaplarını imzalayacak.

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