Dr. Kostantin Kalangos Sokağı

Yarım asır boyunca Yeşilköylülere hizmet veren Rum kökenli Türk vatandaşı Dr. Konstantin Kalangos’un adı Bakırköy'de bir sokağa verildi.



Eski adı "Çardaklı" olan Yeşilköy'deki sokağın "Dr. Kostantin Kalangos" olarak değiştirilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, 4 yıl önce vefat eden Dr. Kalangos'un namının Florya'dan Bakırköy'e, Osmaniye'den Zeytinburnu'na kadar "Her derde deva Dr. Kalangos" olarak yayıldığını belirtti.



Dr. Kalangos'un herkes tarafından sevildiğini, mesleğini 65 yıldır hep amatör ruhla yaptığını, fakirlerin ve parasızların dostu olduğunu anlatan Erzen, Dr. Kalangos adını Bakırköy'de yaşatmaktan onur duyduklarını kaydetti.

Törene katılan Dr. Kalangos'un İsviçre'de yaşayan oğlu, kalp doktoru Prof. Dr. Afksendyios Duli Kalangos da babasının insan sevgisinin doktorluk mesleğini seçmesine neden olduğunu ifade etti.

Kalangos, 1916-2004 yılları arasında yaşayan babasının adının Yeşilköy'de ölümsüzleşmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.



Adı 'Lokman hekim'e çıktı



“... Fakirlerin, parasızların doktoru Kalangos.. Pek çok Yeşilköylü, karlı, fırtınalı bir kış gününde veya gecenin geç saatlerinde muhakkak kapısını çalmış; en acil durumlarda bile, yediden yetmişe sağlık sorunu olan hemen bütün Yeşilköylülerin ‘Lokman hekimi’ olup çıkmıştır...” Yazar Turgay Tuna, “Deniz Fenerinin Işığında Ayastefanos-Yeşilköy’ isimli kitabında böyle anlatıyor Dr. Konstantin Kalangos’u...



İki yıl önce ölen Yeşilköylülerin ‘Lokman hekimi’ Kalangos’un adı artık çok sevdiği Yeşilköy’de yaşayacak.



‘Gönlüm rahat çünkü...’



Yarım asır boyunca Yeşilköy’de kar, kış, gece, gündüz demeden Yeşilköylülere hizmet eden, fakirlerden para almayan Dr. Kalangos, yazar Tuna’nın kitabında kendisini özetle şöyle anlatmıştı:

“..Ben 1921 yılından beri Yeşilköylü’yüm.. Babam, Aksenthios kilisenin papazıydı. ... 1878 Berlin Kongresi’ ne katılan heyetteki Kara Teodori Paşa annemin kuzeni oluyor. ... Yine, Sultan Abdülhamid’ in süvari birliği kumandanlarından Miralay Romilos Partharis benim büyük yeğenlerimden bir tanesi. 31 Mart olaylarında şehit edilmiş, büyük bir devlet töreniyle defnedilmiş. .. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim. Askerliğimin bir bölümünü Ürgüp’ te, bir bölümünü de Gülhane Askeri Hastanesi’nde yaptım. Yeşilköylü operatör Murat (Cankat) Bey bana mesleki yönden de çok şey öğretti. Benden önce, Yeşilköy’ de uzun yıllar doktorluk yapan ve hastalarını evindeki muayenehanesinde tedavi eden Doktor Sait Kurşuncu vardı. .. Ben de onun çalışma ilkelerini kendime örnek aldım. Yüzlerce hastaya hizmet verdim. Yeşilköylüleri sağlıklarına kavuşturdum. Şimdilerde, büyük bir gönül rahatlığı içinde bunun mutlu sefasını yaşıyorum..”