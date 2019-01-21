Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, radyasyonu emiyor

Yazar Dr. İsmail Tokalak, Cumhurbaşkanı ve AKP GeneL Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirerek üretiminin artırılması gerektiğini belirttiği kenevir bitkisinin radyasyonu emdiğini belirtti. Tokalak, "Etrafımız radyasyonla çevrili. Kenevir bitkisi ise ortamdaki buradaki manyetik alanı temizliyor" dedi.

Farklı sektörlerde 50 bin çeşide varan üretim yelpazesi olan kenevir, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen 2’nci Endüstriyel Kenevir Forumu’nda ele alındı. Endüstriyel kenevir üzerinden yürüyen küresel algı yönetimi ve endüstriyel kenevirin ekonomik açıdan taşıdığı mevcut potansiyelin konuşulduğu forumda, son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler ve atılan somut adımlar değerlendirildi.

"Yasaklı olan dişi kenevir"

Halkın, kenevirin yasaklı olduğuna dair yanlış bir bilgiye sahip olduğunu belirten kenevir araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Tokalak, "Yasaklı olan dişi kenevir. Bu dünyanın her yerinde yasaklı. Fakat bu, Türkiye'ye milyarlarca dolar getirecek ürün. Bununla 50 binden fazla sanayi ürünü üretiyorsunuz. Türkiye'nin önünü açmak ve Türkiye'yi kurtarmak için bulunmaz bir fırsattır" dedi.

"Etrafımız radyasyon ile çevrili" diyen Dr. Tokalak, "Kenevir buradaki manyetik alanı da temizliyor. Ben kenevirden inşaat malzemesi yaptım. Yaptığım ürün, radyasyonu engelliyor. Bu maddeden ev yaptığınız zaman içeride telefonla konuşamıyorsunuz çünkü radyasyonu kesiyor" ifadelerini kullandı.

"Doğada 3 günde yok oluyor"

Kenevirden CBD (Cannabidiol) adı verilen bir yağ çıktığını da belirten Dr. İsmail Tokalak, bu yağın milyarlarca dolarlık değeri olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Sanayi kenevirini ürettikten sonra jandarma toplayıp bunu imha ediyor. Yani biz milyarlarca doları heba etmiş oluyoruz. 'Yaprağını serbest bırakın ve milyarlarca doların önünü açın' diyoruz. Bunun yanı sıra kenevirden 50 binden fazla sanayi ürünü üretiliyor. Kağıttan, tekstile birçok alanda kullanılıyor ve en önemlisi biyopolimer üretiyorsunuz. Bugün artık herkes naylon ve plastiği yasaklıyor. Ama siz bunu kenevirin selülozundan, biyopolimerden yaparsanız çevreye ve ekonomiye katkınız olur. Bu madde doğada 3 gün sonra yok olur."