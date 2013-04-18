D&R, idefix'i satın aldı

Doğan Holding'in bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap (D&R), internet üzerinden kitap satışı gerçekleştiren 'idefix' ve 'prefix' markalarını bünyesinden barındıran Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri şirketini 11.5 milyon liraya satın aldı.

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, satın alma için Canan Çelebioğlu, Mehmet Budak, İdil Eser, Cahit Can Tokgöz, Mehmet Kaya ile anlaşma imzalandı.

Açıklamada, EBI'nin 2012 yılında 'idefix' ve 'prefix' faaliyetlerinden sağladığı net satış tutarının 24 milyon lira olduğu, idefix.com'un yıllık ziyaretçi sayısının 16 milyon adet olarak gerçekleştiği belirtildi.