T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

D&R, idefix'i satın aldı

Doğan Holding'in bağlı ortaklığı D&R, idefix markasını bünyesinde barındıran Elektronik Bilgi İletişim'i 11.5 milyon TL'ye satın aldı

18 Nisan 2013 01:53

Doğan Holding'in bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap (D&R), internet üzerinden kitap satışı gerçekleştiren 'idefix' ve 'prefix' markalarını bünyesinden barındıran Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri şirketini 11.5 milyon liraya satın aldı.

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, satın alma için Canan Çelebioğlu, Mehmet Budak, İdil Eser, Cahit Can Tokgöz, Mehmet Kaya ile anlaşma imzalandı.

Açıklamada, EBI'nin 2012 yılında 'idefix' ve 'prefix' faaliyetlerinden sağladığı net satış tutarının 24 milyon lira olduğu, idefix.com'un yıllık ziyaretçi sayısının 16 milyon adet olarak gerçekleştiği belirtildi.

ETİKETLER

kitapsatışidefix

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24