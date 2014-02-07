Dr. House gerçekten hayat kurtardı

Tanı konulması imkansız gibi görünen vakaları çözerek hastalarını sağlığına kavuşturan, huysuz ve aksi karakterli, son derece zeki bir doktorun hikayesinin anlatıldığı "House M.D." dizisi, hayat kurtardı. Almanya’da ciddi kalp yetmezliğinin yanı sıra, ateş, körlük, sağırlık, genişlemiş lenf bezleri gibi çok sayıda kafa karıştırıcı belirtinin bir arada görüldüğü 55 yaşındaki hasta, "House M.D." hayranı bir doktor tarafından kurtarıldı.

Hastasının, dizinin bir bölümünde konu edilen hastayla aynı belirtileri gösterdiğini anlayan doktor, dizinin baş karakteri Dr. Gregory House’un koyduğu "kobalt zehirlenmesi" teşhisini koyarak hastayı tedavi etti.

Tıp öğrencilerine ders verirken düzenli olarak bu diziden yararlandığını anlatan, Frankfurt'un kuzeyindeki Marburg’da bulunan Tanı Konulamayan Hastalıklar Merkezi’nden Dr. Jürgen Schaefer, Mayıs 2012’de kalp yetmezliği sorunu olan hastayı gördükten 5 dakika sonra neyin yanlış olduğunu anladığını söyledi.

Dizide, Dr. House’un hatalı bir kalça protezi takıldıktan sonra hastalanan kayınvalidesine kobalt zehirlenmesi tanısı koyduğunu anlatan Schaffer, o dönemde diziden yola çıkarak aynı konuda tıp öğrencileri için bir ders hazırlaması nedeniyle hastanın rahatsızlığını kolayca anladığını ifade etti.

Hastanın, kırılan seramik kalça protezinin değiştirilmesi için geçirdiği ameliyatın ardından sorunlarının ortaya çıktığını söylemesi üzerine derhal kanındaki kobalt seviyelerini ölçen Schaefer ve ekibi, daha önce doktorların kalp nakli geçirmesi gerektiğini söylediği hastaya kobalt zehirlenmesi tanısını kolaylıkla koydu.

'Kalça protezinde kobalt zehirlenmesi olabilir'

Seramik kalça protezindeki bazı fark edilmesi güç parçaların vücutta kalması ve yeni metal proteze sürtünerek aşındırması sonucunda protezden sızan kobalt ve kromun hastanın kanına geçtiğini anlatan Schaefer, sorun fark edilerek kalça protezi değiştirilen hastanın kalbinin daha iyi durumda olduğunu ve diğer belirtilerde de iyileşme sağlandığını belirtti.

Yaşadıkları deneyimi arkadaşlarıyla birlikte, İngiliz tıp dergisi Lancet'in internet sitesinde yayımlayan Schaeffer, doktorların kalça protezi ameliyatı geçiren hastalarda kobalt zehirlenmesi görülebileceği konusunda bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ünlü İngiliz oyuncu Hugh Laurie’nin dizinin baş karakteri Dr. Gregory House’u canlandırdığı House M.D. dizisi, televizyonda 8 sezon yayımlanmasının ardından 2012 yılında sona ermişti.