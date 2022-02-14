Dr. Hasan Köni: Karadeniz'de savaş çıkarsa Türkiye'nin güneyinde fırtınalar eser

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve bir savaş çıkması durumunda Türkiye'nin güneyinde "fırtınalar çıkacağını" söyledi.

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Köni, "Ermenistan ve Suriye kartı başta olmak üzere savaşın çok farklı cephelere yayılması söz konusu olur. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Yunanistan, Ege ve Kıbrıs için harekete geçer. Güney'de Suriye meselesi, Doğu'da Ermenistan-Azerbaycan, Ege'de Yunanistan ve Kuzeyde Ukrayna-Rusya krizi ile Türkiye ateş çemberi içinde kalan ülke olur" dedi.

"Karadeniz'e en büyük sahili olan ülke Türkiye, Rus donanması da orada" diyen Köni, "NATO ile Rusya arasında kalacağız. Karadeniz'de bir olay çıktığı anda güneyimizde fırtınalar oluşur, YPG-PKK bu durumdan önemli ölçüde faydalanır. Türkiye'nin Rusya'yı karşısına alması Kafkaslar ve Ortadoğu'da yeni sıcak çatışma demektir. Tekstil, turizm, tarım ve enerjide dibe vururuz" değerlendirmesinde bulundu.

Köni, ABD'nin potansiyel savaşa karşılık vermemesi durumunda Başkan Joe Biden'ın ciddi popülarite kaybı yaşayacağını, cevap verirse de 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini söyledi.