Dr. Gürbüz Ertürk: Barınaklar, hayvan refahına uygun olmayan modern tutukevleridir

Veteriner Hekimler Derneği (VHD) Hayvan Davranışları ve Refahı Komisyonu Başkanı Dr. Gürbüz Ertürk, köpek saldırıları karşısında alınan tedbirler ile ilgili olarak, "Köpekleri bir genelge ile toplamak, barınaklara koymak bu sorunun çözümü değil; sorunu daha kötü hale getirebilecek bir yaklaşımdır. Barınaklar; mevcut sağlıklı köpekleri bile hasta yapabilecek kadar kötü fiziksel koşulları olan, hayvan refahına uygun olmayan modern tutukevleridir. Köpeklerin yaşam yerleri, sokaklardır" dedi.

Veteriner Hekimler Derneği Hayvan Davranışları ve Refahı Komisyonu Başkanı Dr. Gürbüz Ertürk, köpek saldırılarına ve alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Ertürk, köpeklerin davranışlarını anlamanın gerekliliğini vurguladı. Ertürk, konunun uzmanlar tarafından çözülebileceğini belirterek, barınakların çözüm olmadığını söyledi. Ertürk'ün açıklaması şöyle:

"Saldırıları engellemek için köpekler yakından tanınmalı"

"Son günlerde yaygınlaşan pitbull saldırıları, dikkatleri tekrar köpekler üzerine çekti. Köpek saldırıları, dünyanın her yerinde karşılaşılan yaygın sorunlardan bir tanesidir. Burada önemli olan, köpeklerin niçin saldırdığını bilmektir. Köpekler; yaşam alanlarını, yavrularını, besin maddelerini korurken saldırabilirler. Karşıdan gelen canlıların yaptığı hareketleri kendisi için tehdit gibi algılarsa saldırabilirler ya da bu canlıların yaptığı hareketleri anlamlandıramazsa da saldırırlar veya av içgüdüleriyle hareket eden objelere saldırırlar.

Köpek saldırılarını engellemek için köpekleri yakından tanımalı, onların beden dillerini öğrenmeliyiz. Sahipli köpekleri mutlaka tasma ve gezdirme kayışı ile sokağa çıkarmalıyız. Gerekirse de ağızlık takmalarını zorunlu tutmalıyız."

"Barınaklar, sağlıklı köpekleri bile hasta edebilecek kadar kötü koşullara sahip"

"12 yaş altı hiçbir çocuğu kontrolsüz olarak köpeklerle bir arada bulundurmamalıyız. Sokak köpekleri için de belediyeler yeterli organizasyonları yapmalı. Bünyelerinde mutlaka veteriner işleri müdürlükleri bulundurmalı. Hayvan refahına uygun rehabilitasyon merkezleri açmalı ve bu merkezlerde köpeklerin sahiplendirilmeleri için çalışmalar yapmalıdır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde veteriner halk sağlığı birimi kurulmalıdır. Çünkü köpek saldırıları nedeniyle oluşan ısırıklar, özünde bir halk sağlığı sorunudur, kuduz ya da diğer hastalıklar açısından.

Köpekleri bir genelge ile toplamak, barınaklara koymak bu sorunun çözümü değil; sorunu daha kötü hale getirebilecek bir yaklaşımdır. Bu sorun, siyaset üstü olarak ele alınmalı. Sadece konunun uzmanlarına bırakılarak çözülmesi sağlanmalıdır. Sorunun çözümü, bilimin ışığında net bir şekilde ortadadır. Köpekleri toplayıp, barınaklara koymakla sorun asla çözülmeyecektir. Çözülse, yıllardır bu ülkede barınaklar var ve sokaklarda bu kadar popülasyona sahip olmazdık. Barınaklar; mevcut sağlıklı köpekleri bile hasta yapabilecek kadar kötü fiziksel koşulları olan, hayvan refahına uygun olmayan modern tutukevleridir. Köpeklerin yaşam yerleri, sokaklardır." (ANKA)