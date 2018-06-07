Dr. Güçlüer: Terör örgütü PKK topluma travma yaşattı

İSTANBUL, (DHA) - Terör örgütü PKK\'nın başta bölge halkı olmak üzere tüm Türkiye’ye uzun yıllardır toplumsal travma yaşattığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, \"Terör örgütü PKK, Türkiye\'ye ekonomik, siyasi, sosyolojik ve psikolojik açıdan büyük zararlar verdi, kutuplaşmalar meydana geldi, adeta ayrışmalar yaşandı, çok kritik süreçler atlattık. Bugün terör örgütü PKK yurt içi eylem kabiliyetini büyük oranda kaybetti. TSK’nın olası müdahalesinde de Kandil\'i boşaltmak zorunda kalacaklar\" dedi.

Terör örgütü PKK\'nın Türkiye ekonomisine zarar verdiğini aktaran Dr. Güçlüer, “Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadelenin Türkiye’ye maliyetinin 1.5 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor, bu rakam ekonomideki çarpan etkisiyle daha da artabilir. Türkiye, PKK ile yıllardır mücadele etmeseydi, bugün dış ticaret açığı olmayan, dış borcu olmayan ve kişi başına düşen milli geliri birkaç kat daha yüksek, daha güçlü bir ülke olurduk\" diye konuştu.

\"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'NIN EYLEM KABİLİYETİ SIFIRA YAKLAŞTI\"

Geçmişte Türkiye’de ekonomik gelişmenin yavaşladığını hatta durduğunu kaydeden Dr. Güçlüer, \"Ekonomik gelişme yavaşlayınca doğal olarak ekonomik ve sosyal kalkınma da mümkün olamadı, PKK terörünün açtığı ekonomik yaralar siyası istikrarsızlara da yol açtı, çoğu zaman terörle mücadele edebilecek kararlı iktidarlar ortaya çıkamadı. Ancak bu durum artık değişti, günümüzde yurt içi eylem kabiliyeti neredeyse tükenmiş, pasifize olmuş ve halk desteği olmayan bir terörist örgütten bahsediyoruz. Özellikle üretilen milli teknolojiler ve ulaşılan uzmanlık seviyesi PKK’nın Türkiye gündeminden çıkmasında son derece önemli rol oynadı. Ayrıca askerin kırsalda yaptığı operasyonlarla sonuç alınırken sosyal devlet uygulamalarının bölge halkının yaralarını sarmada başarılı olduğunu da görüyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"KANDİL\'İ BOŞALTMAK ZORUNDA KALACAKLAR\"

Kandil\'in sadece Türkiye için değil aynı zamanda İran, Irak ve Suriye’deki teröristler için de çok önemli bir beslenme alanı olduğunu söyleyen Dr. Güçlüer, \" PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra sınırlarımız ötesinde teröristlere kalıcı bir darbe vuracak önemli bir plan uygulamaya konulmuştur. Kandilin terörden temizlenmesine yönelik yapılan harekât şu an 30 kilometre derinliğe ulaşıldı ve 11 kalıcı üs bölgesi oluşturuldu. Buranın arındırılması bölgedeki terörist yuvalarının beslenme imkanlarını ortadan kaldırması bakımından kalıcı bir etki oluşturacaktır. Örgütün lider kadrosu dağılmak zorunda kalacak, eğitim, lojistik, malzeme gibi hususları yerine temin etmekte oldukça zorlanacaklar. Bu nedenle Irak ve Suriye’deki toplumsal guruplar üzerinde kurdukları psikolojik etki ortadan kalkacaktır. Şu an devam eden operasyonda taktik birliklerinin etki alanına girdiği andan itibaren teröristler Kandil\'i boşaltmak zorunda kalacaklar ama gidecekleri yerler onlara Kandil\'in sağladığı avantajları asla veremeyecek, daha da önemlisi düzlük alanlarda Türkiye’nin etki sahası içerisinde kalacaklar\" dedi.

“KANDİL’İN BOŞALTILMASI IRAK VE SURİYE’DEKİ PYD/PKK VARLIĞINI ZAYIFLARTIR”

Kandil’in boşaltılmasıyla terör örgütü PKK\'nın kalıcı güç kaybına uğrayacağını söyleyen Dr. Güçlüer, \"Doğal olarak Irak ve Suriye’deki PYD/PKK guruplarını yeterince destekleyemeyecek, yani PYD/PKK Kandil’den beslenemeyecektir. Ayrıca her geçen gün Türkiye’nin daha fazla etki alanına giren ve kendilerini daha az güvende hisseden terörist guruplar bu durumda diğer destekçileri olan ABD ve Batılı güçlerden daha fazla yardım ve talepte bulunmak zorunda kalabilir. Böylece hem vekaletçilerinin güvenliğini sağlamak hem de bölgedeki konuşlanmalarını güçlendirmek adına ABD ve Batılı güçlerin bölgeye daha fazla asker yığmaları söz konusu olabilir. Ancak böylesine kaotik çatışma ortamlarında daha fazla asker daha büyük hedef anlamına geleceğinden bu durum emperyalistlerin işine gelmeyecektir. Zaten son zamanlarda ABD’nin Ortadoğu’da çıkarlarını gerçekleştirmek için PKK/PYD üzerinden yürüteceği vekalet savaşıyla sonuç alamayacağını daha güçlü bir şekilde dillendirmesi bunun bir sonucu olabilir\" ifadelerini kullandı.

\"HDP TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'NIN İLLEGAL UZANTISI\"

HDP\'nin terör örgütü PKK’nın illegal uzantısı durumunda olduğunu söyleyen Dr. Güçlüer, \"HDP’li belediye ve yöneticilerin bir fiil PKK’ya başta hendek çatışmaları olmak üzere her zaman destek verdiğinin görülmesi, bölge halkının HDP’den uzaklaşmasına sebep oldu. Özellikle yurt içinde bitme noktasına gelen PKK’nın halk üzerindeki baskısının ortadan kalkmasıyla bu uzaklaşma daha da belirginleşti. Şu an HDP halkın bir siyasi tercihi değil terör örgütü PKK’nın bir ürünü gibi görünmektedir. Dolayısıyla HDP, PKK ile arasına mesafe koyamadığı ve bunu somut bir şekilde göstermediği müddetçe bölge halkından ya da Türk siyasetinden beklediğini bulamaz\" diye konuştu.

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