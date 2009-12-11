Dr. Grip: Benim aşı şirketim yok

T24 - Domuz gribi salgını ile ilgili panik sağlamak ve ilaç şirketlerine de danışmanlık yaparak servet kazanmakla suçlanan Prof. Dr. Osterhaus hakkındaki iddiaları yanıtladı.



Uzmanlık alanı sebebiyle Dr. Grip olarak da bilinen Hollandalı bilim adamı, "İlaç şirketim olduğu iddiaları kesinlikle doğru değil. Bir aşı şirketi ile bağlantılı bile değilim. Bunların hepsi dedikodu. Ben bir aşı üretimi sürecine dahil değilim ve bir şirket bu aşıları sattığında benim bundan bir çıkarım olmuyor." dedi.



"Ben üniversiteye ait olan bir şirkete çalışıyorum. Bu şirket ilaç sanayii ile de bir takım fikir alışverişinde bulunuyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü en başından beri onlarla birlikte çalışacak olan insanlara bir deklarasyon imzalatıyor. Bu deklarasyonda çalıştığınız bütün alanları açık bir şekilde ifade ediyorsunuz. Ben de bunu yaptım. Dünya Sağlık Örgütü bu bildirimler temelinde bir çıkar çatışması olup olmadığına karar veriyor. Ki benim durumumda böyle bir çıkar çatışması olmadığı açıkça ifade edildi. İlaç üreten şu anda kamu sektörü değil sanayinin kendisi. Tabi ki sanayinin de bu sürece dahil olması gerekiyor çünkü aşıları onlar üretiyorlar. "





"Bu hastalığın küresel bir salgın oluşunu nasıl açıklarsınız?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Yeni bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bu virüs domuzlardan gelen bir virüs muhtemelen. Meksika’da ortaya çıktı ama bütün dünya çapında bir yayılma gösterdi. Ve şunu biliyoruz, bu virüsler nihai olarak bütün dünyaya yayıldığı takdirde çok ciddi sorunlara yol açıyor. Bunu daha önce de Asya gribinde ve İspanyol gribinde gördük. Evet aşılar var. Ve bazı ülkeler bu aşıları stokladılar ki rahat bir şekilde doğru bir şekilde kullanılabilsin."

Hollanda'da hakkında araştırma olup olmadığı yönündeki soruyu ise Prof. Osterhaus şöyle cevapladı:

"Hollanda'da böyle bir iddia söz konusu oldu. Üniversite yönetimi, sağlık bakanlığı, ve Hollanda’daki sağlık konseyiv bu süreci takip etti. Sonuçta benim bir çıkarım olmadığını açık bir şekilde ortaya koydular ve beni savundular. Dolayısıyla bütün bunlar tam bir saçmalık."

Risk gurubundaysanız aşı olun

Dr. Grip, aşılarla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kullanılan aşıların etkili ve güvenli olduğu ortaya çıktı. Bence özellikle risk grubunda olan insanların aşılanmaları gerekiyor. Ya da en azından sağlık alanında çalışan insanların aşılanması gerekiyor. Bunlar etkili ve güvenli aşılar. Bu aşılar ciddi anlamda bu hastalığın yayılmasını engelleyebilirler. Eğer bir risk grubundaysanız ve aşı olma olanağınız varsa mutlaka aşı olmalısınız. Sorun şu ki, bazı ülkeler, örneğin Hollanda gibi, önceden aşı siparişlerini verdiler. Ama sizin gibi bazı ülkeler bunu önceden yapmadılar. Bence sorun bütün ülkelere aşının ulaştırılmasında. Salgının yaygınlaşmaya devam ettiği ülkelerde aşı süreci kesinlikle faydalı olacaktır."

Türkiye'de 20 milyon kişinin risk grubunda olmasına rağmen, sadece 1 milyona yakın insanın aşı olması hakkında Prof. Osterhaus şöyle konuştu: "Bence insanlar aşlı olabiliyorlarsa, kesinlikle onlara bu yönde tavsiyelerde bulunulmalı. Hollanda’da ve pek çok diğer batı Avrupa ülkesinde riks grubundaki insanlar yüzde 70-80’e kadar aşılanmış durumda. Biz bunu bütün ülkelerde görmek istiyoruz. Bunun da bu kadar ciddi bir hastalığa karşı en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz."