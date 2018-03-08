Dr. Gedikli: Türkiye'ye gece operasyonu çekip kredi notu indiriliyor

İSTANBUL, (DHA)-MOODY\'S Türkiye\'nin notunu yeniden düşürdü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Bülent Gedikli, Moody\'s\'in Türkiye\'nin notunun düşürülmesini değerlendirdi. Dr. Gedikli, \"Avrupa parasıyla maaş ödeyen Yunanistan\'ın notu yükseltildi, Türkiye\'ninki ise düşürüldü. Türkiye\'ye gece operasyonu çekip not indiriliyor\" dedi.

\"Terör sorununu çözen Türkiye şaha kalkar\" demiştik rahatsız oldular\" diyen Dr. Gedikli, dünyanın 2008 krizinden sonra kredi kuruluşlarının değerlendirme kriterlerini sorgulamaya başladığını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti: \"Yapısal sorunları dağları aşmış, kamu borçluluk oranları yüzde 50\'nin üstüne çıkmış, Avrupa\'nın parası ile maaş ödeyen Yunanistan\'ın notunu yükseltirken Türkiye\'ye gece operasyonu çekip not indiriliyor. Fitch bankacılık sistemimizle ilgili bir takım açıklamalar yapıyor. Piyasalar artık bu kredi derecelendirme kuruluşlarının operasyonel not değerlendirmelerini kaale almıyor. Yatırım kararlarını gerçek şartlara göre alıyorlar.\"

\"EKONOMİ MERKEZİ İPEK YOLU\'NA KAYIYOR\"

Türkiye\'nin kararlı, terör sorununu kökünden çözecek medeniyeti temsil ettiğini söyleyen Dr. Gedikli, mültecilerin mallarına el koyan, yoksul vatandaşlarını sokakta ölüme terk eden ülkelerin her anlamda sonunun geldiğini belirtti ve şöyle dedi:

\"ABD ekonomisinde işler düzeliyor gibi göstermek için yapılan saatlik ücretler, günlük üretimleri rakamlara yansıtmalar vs... Trump\'ın korumacı ticaret kararlarının sonuçlarını hesaplayamaması. Dünya ekonomisinin temelini zayıflatan gelişmeler. Tüm taşları yıkıp tekrar dağıtmak isteyenler, yeni düzenlerinde masada Türkiye\'nin olmaması için ekonomi üzerinden kamikaze hamlelerine devam ediyor. Türkiye yeni çağ açacak. Bunun şahıslarla değil Dünya siyasi ve ekonomi merkezinin İpek Yolu’na kayması ve değer üretebilen tek ülke olmamızdan kaynaklı. Değer üretenden kastımız merhametli idare, fikri dünyamızın zengin tarihimize dayanması ve devlet tecrübemiz. Düğmeye basınca dinamitleri patlatıp binayı çökertemeyecekler. Şunu açık söyleyeyim kim Türkiye’yi bölmek için, 1 gram toprak vermek için pazarlık ediyorsa bu millet elleriyle de yüreğiyle de cevabını verir.\"

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