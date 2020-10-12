Dr. Fauci: Trump kampanyasının reklamında olmayı kabul etmedim, sözlerim bağlamından koparıldı

T24 Dış Haberler

ABD'nin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci, Donald Trump'ın seçim kampanyası reklamında yer almayı kabul etmediğini ve kullanılan yorumlarının bağlamından koparıldığını söyledi.

Trump 2020 kampanyası tarafından geçen hafta yayınlanan video ABD liderinin Koronavirüs sürecini yönetiş biçimini övüyordu. 30 saniyelik reklamda Fauci'nin, "Kimsenin daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum" sözleri Trump'ı övüyormuş gibi kullanılıyordu.

Ancak Fauci, o yorumları yaparken Beyaz Saray Koronavirüs'le Görev Gücü'nü de kapsayan bütün aktörlerden bahsediyordu.

Fauci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 50 yıldır yürüttüğüm kamu hizmeti sırasında asla bir adayı açıkça desteklemedim" dedi.

Fauci, "Cumhuriyetçi Parti kampanyasının reklamında bana atfedilen sözler iznim olmadan kullanılmıştır ve federal sağlık çalışanları hakkında yaptığım geniş bir açıklamadan alıntıdır" diye konuştu.

Trump'ın kampanya direktörü ise Fauci'nin sözlerinin bağlamından koparılmadığını ifade etti.

Trump da pazar günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunlar gerçekten de Dr. Fauci'nin kendi sözleri. Kimi valilere göre mükemmel bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.