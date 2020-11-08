Dr. Fauci: Koronavirüs semptomları herhangi bir viral hastalıktan daha uzun sürüyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığında semptomların influenza gibi başka bir viral enfeksiyona göre çok daha uzun sürebileceğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs'e yakalanan kişilerin yüzde 25 ila 35'inde yorgunluk, nefes darlığı, kas ağrısı, uyku bozukluğu gibi semptomlar uzun bir süre devam ediyor. Dr. Fauci, "Emin olduğumuz şey "Covid sonrası sendromu" diye bir durumun varlığı" dedi.

Fauci, virüsün 1 yıldan kısa bir süre önce ortaya çıktığını hatırlatarak, semptomların ne kadar sürebileceğini bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Fauci, genç insanların enfekte olması ancak ölüm risklerinin düşük olmasının, ölüm oranını düşük tuttuğunu söyledi ancak Fauci, çocukların okula başlayarak virüsle karşılaşmasının virüsü taşımaları anlamına geldiğini hatırlattı: "Çocuklar virüsü yayan bir faktör oluyor" dedi.