Dr. Fauci'den uyarı: Gerekli önlemleri almadan kısıtlamaları gevşetirseniz yüksek ihtimalle kontrol edemeyeceğiniz bir salgın başlarsınız

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ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkede açıklanan Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının gerçek rakamların altında olduğunu ve alınan önlemlerin hızlı bir şekilde gevşetilmesinin "çok ciddi sonuçları olabileceğini" söyledi.

Video konferans yoluyla Senato'ya hükûmetin Koronavirüs'le mücadelesi konusunda ifade veren Dr. Fauci, "Vaka sayılarında ufak zıplamaların yaşandığı yerlerde salgınlar görmeye başlayacağımızdan endişe duyuyorum" dedi.

Fauci, test sayısı arttırılmadan ve filyasyon sistemi oluşturulmadan ülkenin açılmasına karşı uyarılarda bulundu. Dr. Fauci, ülkenin gerekli önlemleri almadan önce kısıtlamaları gevşetmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Kontrol edilemeyecek bir salgının tetiklenme riski çok yüksek olur. Sadece acı ve ölüm yaşanmaz, ekonomik iyileşme yolunda da daha geriye gidilir" diye konuştu.

Duruşma sırasında Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın sorusunu yanıtlayan Dr. Fauci, ABD'de açıklanan Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının açıklanandan daha yüksek olduğunu düşündüklerini ifade etti. 1984 yılından bu yana Ulusala Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne liderlik eden 79 yaşındaki Fauci, "Birçoğumuz, ölü sayısının büyük ihtimalle ondan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli uzman, New York özelinde, "Orada virüsü taşıyıp evinde ölmüş olanlar olabilir. Bu kişiler hiç hastaneye gitmediği için resmi verilere eklenmiyor" diye konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin test programının çok başarılı bir şekilde yürüdüğünü savunarak ekonominin tekrar açılması için çağrılarda bulunmaya devam ediyor.

ABD'de şu ana kadar 1 milyon 400 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti.