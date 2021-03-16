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Koronavirüs

Dr. Fauci: Covid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

"Şu anda Covid-19 istatistikleri halen riskli bir seviyede"

16 Mart 2021 19:40

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu anda virüse karşı zafer ilan etmenin, başka bir salgın dalgası riski doğurabileceği uyarısında bulundu.

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