Dr. Fauci, Britanya'nın "aşı onayı konusunda aceleci davrandığını" söylediği için özür diledi

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Britanya'nın Koronavirüs aşısı kullanımı konusunda aceleci davrandığını söylediği için özür diledi.

BBC'ye konuşan Fauci, "Britanya'ya hem bilimsel açıdan hem de denetim açısından çok güveniyorum" diye konuştu.

Britanya, perşembe günü Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısına kullanım onayı veren ilk ülke olmuştu.

Fauci, çarşamba günü Fox News'a yaptığı açıklamalarda Britanyalı denetimcilerin ABD'li mevkidaşları kadar dikkatli davranmadığını söylemişti. Fauci, CBS'e verdiği demeçte de ülkenin aşı konusunda "aceleci" davrandığını söylemişti.

Fauci, bu konuyla ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamalarda, "Bizim sürecimiz Britanya'nınkine kıyasla daha uzun sürüyor. Bu bir gerçek. Öyle anlaşılmış olsa da Britanya'nın yanlış bir şey yaptığını söylemeye çalışmadım" dedi.