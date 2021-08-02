Dr. Fauci: ABD'nin tekrar kapanacağını sanmıyorum; aşısızlar arasında bir salgın görüyoruz

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede vakalar yükselse de ABD'de tekrar kapanma kararı alınmayacağını düşündüğünü söyledi.

ABC kanalına konuk olan Fauci, "Tekrar kapanma göreceğimizi sanmıyorum" dedi ve ülkede salgını yenmeye yetecek kadar olmasa da "geçen kışa dönmeyi önleyecek kadar" aşılı insan olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Durum daha da kötüleşecek" diyen Fauci, "Aşısızlar arasında bir salgın gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fauci, ülkede aşılanma imkanı olan yaklaşık 100 milyon kişinin hala aşı yaptırmadığını dile getirdi.