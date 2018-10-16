Dr. Dizdar: Nar sperm sayısını arttırıyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar narın ne kadar faydalı bir meyve olduğunu anlattı. Narın bir besinden çok tıbbı bitki olduğunu söylen Yavuz, “Narın iyi gelmediği bir şey yok. Kalp, dolaşım, bağışıklık, beyin, bilinen bütün sistemleri olumlu etkiliyor. Sperm sayısını ve kalitesini artırıyor'' dedi.

Narın tedavi edici ve önleyici etkilerini açıklamaya devam eden Dizdar, şu ifadeleri kullandı: ''Yani genel bir ‘kronik hastalık’ önleyici; romatizmadan alzheimer hastalığına kadar aklınıza ne gelirse olumlu etki bildiren yüzlerce çalışma var. Sağlıklı yaşamı uzattığı görüşü çok eski çağlardan beri kabullenilmiş, bereketle, doğurganlıkla ilişkilendirilmiş. İçerikteki maddelere bakınca çok da yersiz bir yakıştırma değil”

''Antibiyotik etki gösteriyor''

Narın çekirdeklerinin özellikle kalp için koruyucu olan yağ asitleriyle zengin olduğunu söyleyen Dr. Dizdar, “Tanelere renklerini veren bileşikler kalın bağırsaklarda başka bileşiklere dönüştürülüp ayrı faydalar sağlıyor. Vitamin, mineral var. Tıbbi bitki denmesinin haklı nedeni de bu. Bazı bileşikler bağırsak kurtlarının üremesini engelliyor, antibiyotik etki gösterip vücudun mikroorganizmalarını sağlıklı dengede tutuyor, ağız ve diş sağlığı açısından çok faydalı” dedi.

''Kanser hastaları nar tüketmelidir''

Kanser hastalarının kemoterapi günü olmasa bile sonraki günlerde nar tüketmeleri gerektiğine dikkat çeken Dr. Dizdar şu uyarılarda bulundu: “Bir de kanser hastalarına kemoterapi sırasında nar yememeleri uyarıları var, ama biraz mesnetsiz görünüyor. Tamam nar çok güçlü bir antioksidan, ilacın etkisini kullanım sırasında azaltabilir. Ama bu sadece o güne mahsustur, ilaçların çoğu vücuttan saatler içinde uzaklaştırılır. Dolayısıyla kanser hastaları kemoterapi günü yemeseler bile, sonraki günlerde nar tüketilmelidir. Aksi taktirde vücutlarındaki eksiği bu kadar kolay yerine koyabilecekleri başka kaynak neredeyse yok.”

''Tarihte bereketlilikle ilişkilendirilmesi bu nedenle anlamsız değil''

Narın erkelerde sperm sayısını ve kalitesini artırdığını dile getiren Dr. Dizdar, şöyle devam etti: “Bu konuda çok araştırma yapılmış. Erkeklerde sperm sayısında gerileme olduğu, sayının ötesinde hareketlilik, yaşama yeteneği gibi kalite unsurlarının azaldığı neredeyse bir on yıldır bilinmekte. Bunun doğal sonucu üreme yeteneğinin azalması, işte nar düzenli tüketilirse bu olumsuz durumun üstesinden gelebiliyor. Sayı ve hareketlilik artıyor. Tarihte bereketlilikle ilişkilendirilmesi bu nedenle anlamsız değil, kadınlarda da benzer etkiye sahip olduğunu varsayabiliriz.”