Dr. Demirci, 'Parlak Gelecekler' ödülünü aldı

Işıl Öz/T24

Harvard Tıp Fakültesi bünyesindeki Brigham and Women’s Hastanesi’nin (BWH) düzenlediği “Parlak Gelecekler” başlıklı yarışma sonucunda, 100 bin dolar büyük ödülü alan isim Dr. Utkan Demirci oldu. Dünyada 5 binden fazla insan, üç nihai projeden en yenilikçi çalışmayı seçmek için oy kullandı.

Harvard Tıp Fakültesi ve Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü’nde Asistan Profesör olarak görev yapan Dr. Utkan Demirci, epilepsi hastalarına yardım edebilecek ve kan testlerinin ne zaman ve nerede yapılacağını kolaylaştıran, bu testleri evlerde yapılabilir hale getiren projesi ile bu ödüle layık görüldü.

Haberi duyar duymaz Dr. Demirci’ye ulaştık ve kendisinden T24’e özel bilgi aldık.

Dr. Demirci’nin tasarladığı cihazın, sağladığı zamanında ve yerinde bilgiler sayesinde acil durumlarda hayat kurtarmakta yardımcı olabileceğini öğrendik.

Dr. Demirci, projeye dair şu bilgiyi verdi: “Epilepsi hastası çocukların anne ve babalarının ya da erişkin hastaların cebinde veya çantasında taşıyabileceği kolaylıkta bir test tasarlamak için çalıştık. Bu cihazı kullanarak hastalar, şeker ölçüm cihazı gibi parmak ucundan alınacak çok küçük bir damla kan ile evde test yapabilecek. Cihaz, 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç sağlayabilecek. Epilepsi hastalarının da kriz ihtimallerine karşı ilaç kullanımlarını yakından izlemelerini sağlayacak, dozlarını ayarlamalarında yardımcı olacak, ilaçların yan etkilerini doktorların daha yakından takip etmelerine imkân verecek.”

Dr. Demirci, bu tür projelerin gerçekleşmesini sağlayan, böyle yenilikçi, verimli bir ortam oluşturabilen Brigham ve Women’s Hastanesi’ne ve Harvard Tıp Fakültesi’ne minnattar olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu proje, üzerine çalıştığım en ilginç ve zor projelerden biri oldu. Bu ödülü aldığım için mutluyum. Projemiz dünyanın her bir yanından insanlar tarafından, onların oylarıyla seçildi. Afrika’dan Güney Amerika’ya, Çin’den Türkiye’ye, Avrupa’dan Amerika’ya kadar atılmış 5 binin üstünde oy var. Bu nedenle bu ödül, önemli ve çok farklı bir değer taşıyor. Her üç finalist proje de çok değerli çalışmalar. Bunlar birçok güzel çalışmanın arasından süzülerek en sondaki oylama fazına ulaştı. Diğer iki projeyi de tebrik ederim ve seçilme fırsatına nail olduğum için herkese teşekkür ederim. Umarım bu çalışma uzun vadede dünyadaki tüm insanlara ve hastalara hizmet eder.”

Dr. Demirci’nin projesini anlattığı video, şu adresten izlenebilir: http://bwhresearchday.partners.org/the-winner-of-the-100000-bright-futures-prize-is/