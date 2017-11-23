D&R’ da 'Black Friday' çılgınlığı başlıyor

İSTANBUL, (DHA)-KÜLTÜR sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 24 Kasım\'da, gece yarısına kadar \'Black Friday\' kapsamında birbirinden özel marka ve ürünlerde cazip indirimler yapacak. Her yıl, Kasım ayının dördüncü perşembesinden sonra kutlanan ve en özel indirimleri alışveriş tutkunları ile buluşturan Black Friday\'de D&R, bu yıl birbirinden farklı ürünleri, tek bir noktada çeşitli indirimlerle sunuyor.

Her zevke göre farklı alternatifleri ve hediye seçeneklerini bir arada buluşturan D&R, Black Friday’ a özel sunmuş olduğu seçenekler ile göz dolduruyor. Müzik severler için, JBL marka ürünler, Philip kulaklıklar, IonMaxLP pikaplar yüzde 20 indirim seçenekleri müzik tutkunlarını bekliyor. Fotoğraf tutkunları için, her anını ölümsüz kılmak isteyenlere özel kampanya sunan D&R,Fuji marka ürünlerde yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

Oyun severlerini de unutmayan D&R, oyun paketleri de indirimli olacak. İndirimler ve seçili yazılım oyunlarında indirim oranları yüzde 40’lara çıkarken, Microsoft Xbox konsollarda da indirim fırsatlarından yararlanılacak.

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