Dr. Bülent Gedikli: En büyük gücümüz üretim

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğretim görevlisi Dr. Bülent Gedikli son gelen sanayi rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gedikli “Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,2; bir önceki aya göre de yüzde 1,5 arttı. Rakamlardaki artış sevindirici. En büyük gücümüz üretim \" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre; Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 20,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 27,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

\"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN BÜYÜK GÜCÜ ÜRETİM ÇARKLARI\"

Üretim çarklarının Türkiye ekonomisinin en büyük gücü olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Bülent Gedikli, \"Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 arttı. Rakamları incelediğimizde imalat sanayi sektörü endeksinde ki artış sevindirici. Üretim çarklarının Türkiye ekonomisinin en büyük gücü olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Jeopolitik risklerin arttığı,milli mücadele verdiğimiz bugünlerde ,ekonomide de mücadelemize devam ediyoruz.Yatırımcı,sanayici, istihdam sağlayan iş insanlarımızı da milli duygularından dolayı tebrik etmek ve desteklemek gerekiyor\" diye konuştu.

\"KGF VE DEVLET DESTEKLİ YATIRIMLAR HAYATİ ÖNEME SAHİP\"

KGF ve devlet destekli yatırımların hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Gedikli, “Yapamazsınız denilen ne varsa üretim bantlarımızda yapılmaya başlandı. Bunu özellikle savunma sanayinde müşaade ediyoruz, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve devlet destekli özel sektör üretim yatırımlarının desteklenmesi hayati öneme sahip” dedi.

(FOTOĞRAF)