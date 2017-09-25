Dr. Birsen Öztürk: İlkokula yeni başlayan öğrenciler bulaşıcı hastalıklara dikkat

İstanbul 25 Eylül (DHA) - HAVA sıcaklıklarındaki ani değişimin hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen ve hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgi veren Nişantaşı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, özellikle ilkokula yeni başlayan öğrencilerin bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Okullarda görülen rahatsızlıkların başında solunum yolu enfeksiyonlarının geldiğini söyleyen Dr. Birsen Öztürk, soğuk algınlığı, grip, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, herpes gibi pek çok viral enfeksiyonlar ile boğmaca, tüberküloz, suçiçeği, menenjit gibi hastalıkların solunum yolu salgıları ile etrafa yayılmakta olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca sonbaharın etkisiyle hava sıcaklıklarındaki ani değişimin, hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Dr. Öztürk, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların sonbahar döneminde nezle, grip, soğuk algınlığı hatta zatürree gibi hastalıklara yakalandığını söyledi.

Hasta olmadan alınacak önlemlerin, hastalığın tedavisinden çok daha önemli olduğunu söyleyen Öztürk, çocukları bu aylardaki hastalıklardan koruyabilmek için özellikle beslenmelerine ve giyimlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sindirim sistemi yolu, direkt temas ve yaralanmalar sonucu oluşan hastalıkların da küçümsenmeyecek kadar çok olduğuna dikkat çeken Öztürk, tuvaletlerdeki hijyen koşulları, ellerin ve eşyaların kirli olması, gıda ürünlerindeki hijyen koşulları gibi nedenlerden dolayı; ishal, hepatit A, impetigo, siğil, uyuz , mantar enfeksiyonları, konjonktivit ve gıda zehirlenmeleri gibi hastalıkların ortaya çıktığını belirtti.

Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve azaltılabilmesi için ailelerin, öğretmenlerin, diğer okul çalışanlarının ve çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Birsen Öztürk, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

\"Çocuklar okula başlamadan önce eksik olan aşıları tamamlanmalıdır. Aynı şekilde çocuklarla yakın temasta olan erişkinler de hepatit, suçiçeği, kızamık-kızamıkcık-kabakulak, boğmaca ve grip enfeksiyonuna karşı aşılanmalıdır. Bulaşıcı hastalığı olan çocuk veya erişkinlerin okuldan uzaklaştırılması ve evde dinlendirilmesi gerekir. Ateş, kusma, ishal, boğaz ağrısı, öksürük, döküntü olan çocuklar hemen doktora yönlendirilmelidir. El hijyeni eğitimi vurgulanmalıdır. Enfekte olabilecek eşyalar uzaklaştırılmalı, standartlara uygun olarak temizlenmelidir. Yemekhanelerde gıda güvenliğine önem verilmeli, uygun numune kontrolleri yapılmalı, yemek hazırlayıcılar enfeksiyon taşıyıcılığı açısından belli aralarla tetkik edilmelidir. Tuvalet ve lavaboların düzenli kontrol ve temizliği yapılmalı ve kontrol edilmelidir.\"

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı uyku alışkanlığının da bu süreçte önemli olduğunu belirten Öztürk, çocuğun bağışıklık sisteminin kuvvetli olması hastalıklarla mücadelede önemli bir faktör diyerek sözlerini tamamladı.

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